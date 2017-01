UL führt eine integrierte Lösung für Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit ein

PURE bietet Unternehmen volle Transparenz und Visibilität imglobalen Unternehmen sowie der LieferketteFranklin, Tennessee und Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -UL EHS Sustainability kündigt die Einführung der Plattform PURE an -der branchenersten integrierten Softwarelösung für Umwelt,Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit, die entwickelt wurde, umdie Geschäftsleistung zu verbessern. Die Software-Suite verwandelttraditionelle Datensammlungen in bedeutungsvolle undhandlungsorientierte Erkenntnisse, um den Kunden einen Echtzeitzugangzu einer 360-Grad-Ansicht der Informationen über EHS, Nachhaltigkeitund Lieferkette in ihrem Unternehmen zu bieten.Diese Markteinführung folgt auf ULs Übernahme von cr360 im Jahr2016, einem Marktführer im EHS-Management undNachhaltigkeitssoftwares. Die Plattform PURE kombiniert dienachgewiesene Erfolgsbilanz von cr360 bei der Innovation vonSoftwarelösungen mit dem Fachwissen von UL in den Bereichen EHS undNachhaltigkeit, das sich auf die Wissenschaft stützt und dazu dient,eine sicherere Welt zu schaffen. Mit der heutigen Einführung istcr360 nun gänzlich mit der EHS-Abteilung von UL konsolidiert, um eineeinzige kombinierte, einheitliche Plattform zu schaffen, die eineReihe neuer Funktionen umfasst."Unsere Plattform PURE hat zum Ziel, unseren Kunden eine volleVernetzung und Visibilität der globalen Bereiche Gesundheit,Sicherheit und Nachhaltigkeit ihres Unternehmens zu bieten", so MarkWard, Geschäftsführer von UL EHS Sustainability. "Es handelt sich umdie intuitivste, flexibelste und leistungsstärkste Lösung am Markt."Die integrierte Plattform PURE bietet eine Reihe von neuenFunktionen für Unternehmen, die ihre Angestellten schützen, ihroperatives Risiko verwalten und ihre Geschäftsleistung steigernwollen, wie z. B:- Neue iOS- und neue Windows-Apps: Diese nativen Apps ermöglichen esden Benutzern, die Mobilität zu nutzen, um Informationen zuerfassen, wenn sie offline sind, und diese automatisch zusynchronisieren, wenn sie erneut online sind.- Compliance Management: Ein Modul für Unternehmen, um Compliance mitEHS-Bestimmungen und -Vorschriften mithilfe vonCompliance-Registern und Monitoring zu verwalten.- Integration von Bewertungs- und Zertifizierungssystemen vonDrittanbietern: Ermöglicht es Unternehmen, Informationen zwischenPlattformen auszutauschen, um Datenquellen zu optimieren, dieKonsistenz zwischen Datensätzen zu wahren und die Datensicherheitzu verbessern.- Planung von Prüfungen: Erstellen und Verwalten eines Prüfungsplans,um die Programmplanung und -ausführung zu verbessern.EHS Sustainability arbeitet mit über 2000 Unternehmen in 20verschiedenen Branchen auf der ganzen Welt, und befähigt diese, dasWohlergehen von Arbeitern zu schützen, das Risiko zu verringern, dieProduktivität zu steigern, die Compliance zu verbessern und messbareGeschäftsverbesserungen zu erzielen. Mehr Informationen zu PUREfinden Sie unter: ULehssustainability.com.Über UL:UL fördert sichere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Menschen aufder ganzen Welt durch die Anwendung der Wissenschaft, um Sicherheits-und Nachhaltigkeitsprobleme zu lösen. Die Marke UL schafftVertrauen, wodurch die sichere Nutzung von innovativen neuenProdukten und Technologien gewährt wird. Sämtliche Mitarbeiter von ULteilen dieselbe Leidenschaft, die Welt zu einem sichereren Ort zumachen. Wir testen, inspizieren, prüfen, zertifizieren, validieren,kontrollieren, beraten und schulen; wir unterstützen unsereBemühungen durch Softwarelösungen für Sicherheit und Nachhaltigkeit.Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie UL.com (http://ul.com/).Über UL EHS Sustainability:UL EHS Sustainability ist ein Geschäftsbereich von UL, demweltweit führenden unabhängigen Unternehmen derSicherheitswissenschaften, das sich seit 120 Jahren für denFortschritt einsetzt. UL EHS Sustainability befähigt Unternehmen, dasWohlergehen von Arbeitern zu schützen, das Risiko zu verringern, dieProduktivität zu steigern, die Compliance zu verbessern, und messbareGeschäftsverbesserungen zu erzielen, mithilfe seiner Plattformen fürEHS, Arbeitsgesundheit, Umwelt, Lieferkette, Nachhaltigkeit undsozialer Unternehmensverantwortung. Mehr als 2000 Unternehmen in über20 großen Branchen, einschließlich Fertigungsindustrie,Gesundheitswesen, Bau und Energie, vertrauen den Lösungen von UL zurUnterstützung der Erreichung ihrer Ziele. Die neue Plattform PUREumfasst eine ganze Suite von Softwarelösungen für die Gesundheit,Sicherheit, Nachhaltigkeit und Lieferkette und wurde für Benutzerentworfen, die eine volle Vernetzung und Visibilität der Bereicheglobale Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit ihres Unternehmenswünschen. Besuchen Sie uns unter www.ULEHSsustainability.com.