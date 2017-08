UL erwirbt AE Performance Testing Lab

Durch den Erwerb verstärkt UL seine globale Expertise im BereichEnergieeffizienzprüfungen für Haushaltsgeräte und baut seine Präsenzin Europa ausNorthbrook, Illinois (ots/PRNewswire) - UL, (http://www.ul.com/)ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich derSicherheitswissenschaften, gab heute den Erwerb von AE PerformanceTesting Lab, dem Testdienstleistungsunternehmen von AE srl -Appliances Engineering (http://www.ae-online.it/) mit Hauptsitz inVarese, Italien bekannt. AE srl - Appliances Engineering wird seineGeschäfte als R&D-Unternehmen unter der aktuellen Führungsriegeweiterhin unabhängig fortführen.AE Performance Testing Lab ist ein führender Betrieb in Europa fürEnergieeffizienz- und Leistungsprüfungen und bietetEnergieeffizienzprüfungen, Benchmark-Tests und Marktüberwachungstestsauf Grundlage von globalen Anforderungen für weiße Waren wie (Tief-)Kühlschränke, Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspülmaschinen undKochgeräte an. AE Performance Testing Lab hat umfassendes Know-how inEuropa, dem Nahen Osten und Afrika und verfügt über Akkreditierungenfür Asien-Pazifik und Nordamerika."Wir freuen uns sehr, die Branchenerfahrung und dasDienstleistungsspektrum von AE Performance Testing Lab in den ULKonzern einbringen zu können", erklärt Todd Denison, VP und GeneralManager der Abteilung Haushaltsgeräte, HLK- und Beleuchtungsproduktebei UL. "Durch diesen Erwerb wird unser globales Energieeffizienz-und Performance Testing-Serviceportfolio im Bereich Haushaltsgeräteenorm gestärkt.""Die Kunden von AE Performance Testing Lab werden erheblich vonden Vorteilen profitieren, die aus der Einbindung in den UL Konzernresultiert", sagt Federica Luzardi, Vorsitzende von AE srl -Appliances Engineering. "Dank der vereinten Stärken von UL und AEPerformance Testing Lab können wir unseren Kunden ein nochumfassenderes Serviceangebot für globale Energieeffizienz-Projekteanbieten."Über ULUL fördert sichere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Menschen aufder ganzen Welt durch den Einsatz wissenschaftlicher Erkenntnisse fürdie Bewältigung von Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit undNachhaltigkeit. Das UL Zeichen erzeugt Vertrauen und ermöglichtdadurch den sicheren Einsatz neuer innovativer Produkte undTechniken. Alle Mitarbeiter von UL arbeiten leidenschaftlich daran,die Welt zu einem sichereren Ort zu machen. Wir prüfen, inspizieren,auditieren, zertifizieren, validieren, verifizieren, beraten, schulenund unterstützen diese Arbeit durch Softwarelösungen für Sicherheitund Nachhaltigkeit. Mehr über uns erfahren Sie auf UL.com(http://www.ul.com/).Über AE srl - Appliances EngineeringAE Srl Appliances Engineering ist ein zukunftsorientiertesUnternehmen mit den Schwerpunkten Forschung, Design und Unterstützungbei der Produktentwicklung insbesondere von Haushaltsgeräten. DasTeam verfügt über umfassende Kenntnisse im Bereich Produktentwicklungfür die Märkte Europa, Naher Osten und Afrika. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.ae-online.it.Pressekontakt:Dagmar EbaughGlobal PR & Social Media ManagerUL | Commercial & IndustrialBüro: (678) 872 0320 Mobil: (404) 216.4354, dagmar.ebaugh@ul.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpgOriginal-Content von: UL, übermittelt durch news aktuell