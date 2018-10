UL erweitert Angebot an Prüfverfahren für die Automobilindustrie durch zusätzliche Emissionsprüfungen in den Performance Materials Prüflaboren in Krefeld und Melville (US)

Die Erweiterung bietet umfangreichere Lösungen sowohl fürAutomobilhersteller als auch für Bauteile-ZuliefererMelville, New York und Krefeld, Deutschland (ots/PRNewswire) - UL,ein global aufgestelltes Unternehmen im Bereich Sicherheitsforschung,hat seine Prüfdienste für die Automobilindustrie um zusätzlichePrüfmethoden zur Emissionsanalyse an Polymerkomponenten erweitert. Zuden neuen Methoden im Serviceangebot von UL gehören:- VDA 270; Bestimmung von Geruchseigenschaften von Innenverkleidungenin Fahrzeugen;- VDA 276; Bestimmung organischer Emissionen von Interieur Bauteilenmithilfe einer 1 m³ großen Prüfkammer;- VDA 278: Thermodesorption-GC/MS-Analyse organischer Emissionen vonnichtmetallischen Werkstoffen für Automobile und- Fogging-Messung nach DIN 75201.Als einzigartige Zusatzleistung für Kunden auf der ganzen Weltbietet das UL-Labor in Krefeld Spritzguss-Prüfkörper für Ringversuchezur Emissionsmessung an, um höchste Qualitätsanforderungen derBranche zu erfüllen."Die Emissionsprüfung für den Fahrzeuginnenraum ist ein wichtigerBestandteil jeder vollständigen Polymerwerkstoffanalyse in derAutomobilindustrie geworden", sagt Dr. Thomas Wagner, AutomotiveBusiness Manager bei UL Performance Materials. "Durch die Erweiterungunseres Serviceangebots um Emissionsprüfungen werden unserebisherigen Prüfverfahren für die Automobilindustrie vervollständigtund sichergestellt, dass unsere Kunden bei der Erfüllung neusterinternationaler und nationaler gesetzlicher Bestimmungen unterstütztwerden."Die nach ISO 17025 akkreditierten Performance Materials Prüflaborein Melville und Krefeld-Uerdingen bieten eine einzigartige Paletteumfassender Services. Mit hochspezialisierten Prüflaboren undumfangreichen Werkstoffdatenbanken unterstützt UL PerformanceMaterials Automobilhersteller und Zulieferer von der ersten Idee überdie frühe Produktentwicklungsphase bis hin zumBauteilfreigabe-Prozess (Part Production Approval Process, PPAP) undsorgt somit für eine optimierte Markteinführungszeit.UL wird auf der Internationalen Zuliefererbörse (IZB) vom 16. bis18. Oktober 2018 in Wolfsburg vertreten sein. Besucher können inHalle 6, Stand 6.305 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2270798-1&h=1153841387&u=http%3A%2F%2Fwww.izb-online.com%2Fen%2Fexhibitors%2Fexhibitors-2018%2Fdetails.html%3Ftx_tnmexhibitordatabase_pi1%255Baction%255D%3Ddetails%26tx_tnmexhibitordatabase_pi1%255Bcontroller%255D%3DExhibitor%26tx_tnmexhibitordatabase_pi1%255bexhibitor%255d%3D1161&a=Halle+6%2C+Stand+6.305) mit den Automotive Experten von UL über ihrebesonderen Anforderungen an Prüfverfahren in der Automobilindustriediskutieren.Pressekontakt:Marlene StezinarMarketingleitung - Performance MaterialsTel: +49 (2151) 537 0309E-Mail: marlene.stezinar@ul.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/129100/ul_enterprise_logo.jpgOriginal-Content von: UL, übermittelt durch news aktuell