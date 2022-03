UL erhält von RDW in den Niederlanden die Zulassung als technischer Dienst für die Vorschriften der Vereinten Nationen, die sich auf die Cybersicherheit in vernetzten Fahrzeugen konzentrieren

Leiden, Niederlande, 21. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die RDW-Genehmigung der Übereinstimmung eines Fahrzeugs mit UN R155 und R156 gilt für 64 Länder, darunter Japan und Südkorea, die Europäische Union und das gesamte Vereinigte Königreich.UL, ein weltweit führendes Unternehmen in der Sicherheitswissenschaft, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3476072-1&h=4205236123&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3476072-1%26h%3D2323010025%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fprnnj3-irisxe11.prnewswire.local%252Fewebeditor%252F%26a%3Dhas%2Bbeen%2Bdesignated%2Bby%2Bthe%2B&a=von+der+)Niederländische Fahrzeugbehörde (RDW) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3476072-1&h=2224921960&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3476072-1%26h%3D1396136415%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rdw.nl%252Fover-rdw%252Finformation-in-english%252Fabout-rdw%252Fconnected-automated-vehicle%252Fabout-the-rdw%26a%3DNetherlands%2BVehicle%2BAuthority%2B(RDW)&a=Niederl%C3%A4ndische+Fahrzeugbeh%C3%B6rde+(RDW)) als technischen Dienst für die Prüfung und das Testen von Fahrzeugen, einschließlich Personenkraftwagen, Kleintransportern, Lastkraftwagen und Bussen, im Hinblick auf die Einhaltung von zwei wichtigen Cybersicherheitsvorschriften der Vereinten Nationen für Kraftfahrzeuge benannt wurde.Zu diesen Regelungen gehört die Regelung Nr. 155 der Vereinten Nationen (UN R155 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3476072-1&h=2389592572&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3476072-1%26h%3D1888775013%26u%3Dhttps%253A%252F%252Funece.org%252Ftransport%252Fdocuments%252F2021%252F03%252Fstandards%252Fun-regulation-no-155-cyber-security-and-cyber-security%26a%3DUN%2BR155&a=UN+R155)), die sich mit der Cybersicherheit befasst und vorschreibt, dass vernetzte Fahrzeuge über ein zertifiziertes Cybersicherheits-Managementsystem (CSMS) verfügen müssen, sowie die Regelung Nr. 156 der Vereinten Nationen (UN R156 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3476072-1&h=1722743572&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3476072-1%26h%3D2292920659%26u%3Dhttps%253A%252F%252Funece.org%252Ftransport%252Fdocuments%252F2021%252F03%252Fstandards%252Fun-regulation-no-156-software-update-and-software-update%26a%3DUN%2BR156&a=UN+R156)), die das Software-Update-Management-System (SUMS) für vernetzte Fahrzeuge regelt. Die RDW-Genehmigung für die Konformität eines Fahrzeugs mit UN R155 und UN R156 gilt auch für alle 27 Länder der Europäischen Union und 37 Länder weltweit, darunter Australien, Japan, Südkorea und das Vereinigte Königreich, um nur einige zu nennen.Der CSMS-Rahmen dient als systematischer, risikobasierter Ansatz, der organisatorische Prozesse, Zuständigkeiten und Führungsstrukturen zur Bewältigung von Risiken im Zusammenhang mit Cyber-Bedrohungen für Fahrzeuge definiert. Der Rahmen für das Software-Update-Management definiert eine systematische Kontrolle und die Einhaltung festgelegter Richtlinien, um sicherzustellen, dass ein Software-Update die Fahrzeugsicherheit nicht beeinträchtigt.„RDW arbeitet seit vielen Jahren eng mit UL zusammen, unter anderem bei der Ausarbeitung der Vorschriften R155 und R156 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa für Cybersicherheit und Software-Updates sowie der Industrienorm ISO/SAE 21434 für Cybersicherheitstechnik in der Automobilindustrie", sagte Gerard Doll, Direktor für Fahrzeugregulierung und Fahrzeugzulassung bei RDW. „UL bringt die Erfahrung aus anderen Ökosystemen mit einer bedeutenden Sicherheitssteuerung ein, die mehrere Interessengruppen umfassen, global sind und Informationstechnologie und Betriebstechnologie kombinieren, ähnlich wie in der Automobilindustrie. Wir freuen uns, dass wir das Fachwissen von UL weiterhin nutzen können, um sicherzustellen, dass alle Innovationen im Bereich der vernetzten Fahrzeuge, die auf den niederländischen Straßen eingeführt werden, auf sichere Art und Weise durchgeführt werden."UN R155 und UN R156, die sich mit Software-Updates und Software-Update-Management-Systemen befassen, wurden vom UNECE-Weltforum für die Harmonisierung von Fahrzeugregelungen verabschiedet und konzentrieren sich auf Cybersicherheit und Software-Updates für Fahrzeuge, indem sie klare Leistungs- und Prüfungsanforderungen für Automobilhersteller festlegen. Sie erfordern die Umsetzung von Maßnahmen in vier verschiedenen Bereichen:- Management von Cyberrisiken für Fahrzeuge- Sicherung von Fahrzeugen durch Konstruktion und Risikominderung entlang der Wertschöpfungskette- Erkennen von und Reagieren auf Sicherheitsvorfälle in der gesamten Fahrzeugflotte- Bereitstellung sicherer Software-Updates und Gewährleistung, dass die Fahrzeugsicherheit nicht beeinträchtigt wird, durch Einführung einer Rechtsgrundlage für Over-the-Air (OTA)-Updates der Fahrzeugsoftware.Mit mehr als 500 internationalen Sicherheitsexperten arbeitet UL mit Kunden auf der ganzen Welt zusammen und verfügt über branchenweit führendes Wissen über Automobilstandards und bewährte Verfahren. Vertreter von UL sind als Teilnehmer und Berater in wichtigen Normungsgruppen und Industriekonsortien tätig, z. B. in der Internationalen Organisation für Normung, dem UN-Weltforum für die Harmonisierung von Fahrzeugvorschriften und anderen. Darüber hinaus verfügt UL über ein umfangreiches Fachwissen im Bereich der Cybersicherheit mit einem globalen Netzwerk von Sicherheitslabors für das Internet der Dinge (IoT) und Betriebstechnologien (OT), Sicherheitsexperten und Beratern mit speziellem Fachwissen über globale Sicherheitsstandards, Rahmenwerke und bewährte Verfahren für das Ökosystem der Automobilindustrie.„Die steigenden Erwartungen der Verbraucher zwingen die Automobilhersteller und ihre Zulieferer dazu, sich zu wandeln und das Innovationstempo zu erhöhen und gleichzeitig Vertrauen aufzubauen und zu erhalten. Automobil- und Mobilitätsunternehmen wissen, dass sie innovativ sein müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben", so Chante Maurio, Vice President und General Manager der Identitätsmanagement- und Sicherheitsgruppe von UL. „Angesichts der steigenden Erwartungen in Bezug auf Konnektivität, Interoperabilität, Transparenz und Sicherheit sowie der rasanten Fortschritte bei elektrischen und autonomen Fahrzeugen müssen sie sichere Innovationen schaffen, denen die Verbraucher vertrauen können. Während diese Chancen und Herausforderungen immens sind, fühlen wir uns bei UL geehrt, eine Rolle dabei zu spielen, ihren Erfolg voranzutreiben und die Zusammenarbeit mit RDW und anderen Regulierungsbehörden, Zulassungsbehörden und der Automobilindustrie für eine sicherere Welt fortzusetzen."Informationen zu ULUL ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Sicherheitswissenschaft. Wir bieten Tests, Inspektionen und Zertifizierungen (TIC), Schulungs- und Beratungsdienste, Lösungen für das Risikomanagement und wichtige Geschäftseinblicke, um unsere Kunden in mehr als 100 Ländern beim Erreichen ihrer Ziele in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit zu unterstützen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere fundierten Produktkenntnisse und unser Wissen über die Lieferketten uns zum Partner der Wahl für Kunden mit komplexen Herausforderungen machen. Erfahren Sie mehr auf UL.com.ULNews@UL.comPressekontakt:Steven BrewsterULULNews@UL.com+1.847.664.8425Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1768434/Automotive_Cybersecurity_RDW.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpgOriginal-Content von: UL, übermittelt durch news aktuell