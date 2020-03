UL erhält die höchste Punktzahl für sein Nachhaltigkeitkeitsmanagmentsystem

Cambridge, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Laut aktuellem Bericht erfüllt UL alle 11 Nachhaltigkeitsanforderungen und steht somit auf Platz 1 der Anbeiter für Nachhaltigkeitsreporting.Das unabhängige Forschungsinstitut Verdantix veröffentlichte kürzlich einen Bericht, aus dem UL360 Sustainability dank seiner starken Reportingfunktionalitäten als klarer Sieger von 23 Anbietern hervorgeht.UL360Sustainabilityerhielt auch Bestnoten für seine Funktionalitäten folgender Anforderungen: - Materialitätsanaylse - Berichterstattung nach globalen Standards - Nachhaltigkeitsberichterstattung in Übereinstimmung mit Finanzberichterstattung - Supplychain Management - Forecast für Nachhaltigkeitsperformanceund ROI Berechnung - Emissions- und Ressourcenmanagement - Datenerfassung und -analyse - Sustainability Strategy MappingDie Ergebnissefinden Sie bei Verdantix unter Smart Innovators:Sustainability Management Software (SMS) und EHS Software Benchmark: Sustainability Reporting.Steve Bolton, Leiter Forschung und Entwicklung für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit bei Verdantix, sagte: "Unternehmen stehen zunehmend unter Druck von Regulierungsbehörden, Kunden, Investoren und NGOs, Nachhaltigkeitsstrategien in ihre Unternehmensziele zu integrieren. Anerkannte Reporting Frameworkswie GHG, CDP und GRI, müssen in die Berichterstattung miteinbezogen werden. Software spielt heute eine entscheidende Rolle, Unternehmen bei der Erfassung und Auswertung von Daten und Kennzahlen zu unterstützen. Wir haben festgestellt, dass die Sustainability Management Software von UL große Flexibilität und Fähigkeiten aufweist,Unternehmen bei allen dargelegten Anforderungen bezüglich der Nachhaltigkeitberichtersattung zu unterstützen. Außerdem verfügt die Software über umfassendste und beste Funktionalitäten, um die Verwaltung von EHS- und Nachhaltigkeitsdaten zu ermöglichen.Giuseppe Barisan, Geschäftsführer der Abteilung Umwelt und Nachhaltigkeit bei UL, sagte: "Der Verdantix Bericht hebt mehrere Bereiche hervor, in denen unsere Software besonders gut abgeschnitten hat, darunter das Erfassen und Auswertene von Emissionen, das Reporting von Umwelt-, Sozial und Governance-Daten sowie das Sustainability Strategy Mapping. . Unsere Mitarbeiter konzentrieren sich weiterhin darauf, Unternehmen bei allen Aspekten des Nachhaltigkeitsmanagements zu unterstützen. Wir haben vor kurzem Turbo Carbon(TM) eingeführt, um Unternehmen bei der Berichterstattung von GHG-Emissionen entlang ihrer Lieferkette zu unterstützen."www.ul.com/360 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727151-1&h=2104776488&u=htt ps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2727151-1%26h%3D8257048 50%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253D en%2526o%253D2727151-2%2526h%253D2267987558%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fw ww.ul.com%25252F360%2526a%253Dwww.ul.com%25252F360%26a%3Dwww.ul.com%252F360&a=ww w.ul.com%2F360)Informationen zu ULUL bietet Lösungen für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts in den Bereichen Sicherheit, Schutz und Nachhaltigkeit. Überall auf der Welt verbindet UL-Mitarbeiter eine gemeinsame Leidenschaft für den öffentlichen Auftrag von UL, sichere Arbeits- und Lebensumgebungen für alle Menschen zu fördern. Das Angebot von UL umfasst Tests, Inspektionen, Audits, Zertifizierungen, die Prüfung von Ansprüchen, Beratung und Schulung sowie die Bereitstellung von Softwarelösungen. Erfahren Sie mehr unter UL.com.Pressekontakt:Natalie FlackMarketing ManagerULT: +44 (0)1223 237200Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/113469/4549242OTS: UL LLCOriginal-Content von: UL LLC, übermittelt durch news aktuell