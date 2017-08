ULBRICHTS Protection liefert Titanhelme an österreichische Polizei (FOTO)

Schwanenstadt / Wien (Österreich) (ots) -Die österreichische Polizei hat sich für das innovativeTitanhelm-Konzept von ULBRICHTS Protection aus Schwanenstadt(Oberösterreich) entschieden. Der Spezialhelmhersteller konnte sichin einer europaweiten Ausschreibung durchsetzen. Sowohl denösterreichischen Streifenpolizisten als auch den Mitgliedern derEliteeinheit COBRA steht damit nun der beste ballistische Kopfschutzzur Verfügung.Der österreichische Spezialhelmhersteller ULBRICHTS Protectionliefert insgesamt 6.000 Titanhelme an die österreichische Polizei.Der Großteil der Helme geht an Streifeneinheiten. Jeder Streifenwagenbei den Landespolizeidirektionen wird mit jeweils zwei Schutzhelmenausgestattet. Der neue Kopfschutz aus Titan ergänzt die bereitsvorhandenen ballistischen Schutzwesten. 450 Helme gehen an dieEliteeinheit COBRA. Gestern wurde der neue Helm durch InnenministerWolfgang Sobotka (ÖVP) sowie Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP)stellvertretend an die Einsatzführung der COBRA übergeben. Ort derÜbergabe war die Wiener Marina, in der verschiedene europäischeSpezialeinheiten zuvor gemeinsam eine internationale Terror-Übungabgehalten hatten. Mit den Spezialeinsatzkommandos Süd- undNordbayern sowie der Bundespolizeieinheit GSG 9 waren auch Kräfte ausDeutschland beteiligt. In dem Trainings-Szenario musste einDonau-Kreuzfahrtschiff aus der Luft und vom Wasser aus gestürmt undmehrere Geiseln befreit werden."Wir sind sehr stolz, dass sich die österreichische Polizei fürTitanhelme von ULBRICHTS Protection entschieden hat", sagteDiplom-Ingenieur Georg Scharpenack, Geschäftsführer von ULBRICHTSProtection, anlässlich der Übergabe in Wien. "Die Einsatzgefahren fürPolizistinnen und Polizisten insbesondere durch den internationalenTerrorismus steigen. Sie verdienen den bestmöglichen Schutz, denunsere Titanhelme bieten."Titanhelm "HOPLIT" schützt gegen KugelbeschussDer "HOPLIT" ist ein ballistischer Titanhelm, der speziell für denPolizeieinsatz entwickelt wurde. Er bietet wirksamen Schutz gegenKugelbeschuss, auch nah am Rand der Helmschale. Zusätzlich schützt ergegen Explosionen, Stiche, Schläge und Chemikalien. Alle Bauteilesind zudem brandhemmend ausgeführt. Das Innenhelmsystem ist perDrehknauf von außen mit einem Handgriff exakt auf den jeweiligenHelmträger einstellbar. Aufgrund der besonderen Anforderungen derösterreichischen Beschaffer an die Schutzwirkung des Titanhelms,wurden die nun übergebenen Helme mit einer extragroßen Schutzflächeausgeliefert.Wie wichtig ein ballistischer Helm auch im Streifeneinsatz seinkann, zeigte sich Ende Juli bei der Disco-Schießerei in Konstanz. EinPolizist überlebte nur dank seines Titanhelms von UlbrichtsProtection. In Baden-Württemberg gehören ballistische Titanhelmebereits seit 2011 zur Ausrüstung. Auch hier liegen in denStreifenwagen jeweils zwei ballistische Helme bereit. In Anbetrachtneuer Bedrohungslagen durch den internationalen Terrorismus habensich inzwischen 12 der 16 deutschen Bundesländer für die Beschaffungballistischer Schutzhelme für ihre Streifenpolizisten entschieden.Rund 90 Prozent der beschafften Helme stammen vom österreichischenExperten für ballistische Titanhelme ULBRICHTS Protection.Über ULBRICHTS ProtectionULBRICHTS Protection aus Schwanenstadt (Bezirk Vöcklabruck /Oberösterreich), ein Geschäftsbereich der ULBRICHTS Witwe GmbH,stellt ballistische Helme aus Titan und Titan-Aramid (Hybrid) her.Zum internationalen Kundenkreis des Unternehmens gehörenSpezialkräfte der Polizei sowie weitere Polizeieinheiten undMilitärs. ULBRICHTS Protection zählt zu den Pionieren im Bereich desballistischen Kopfschutzes. Bereits in den 50er-Jahren desvergangenen Jahrhunderts begann das Unternehmen mit der Produktionballistischer Helme aus Stahl. Seit den 90er-Jahren setzen dieSpezialisten auf das leichte und besonders hochwertige MaterialTitan. Parallel spezialisierten sie sich auf ballistische Schutzhelmefür den Polizeieinsatz. Jahrzehntelange Forschung und Entwicklung,verschiedene Patente sowie spezielle Herstellungsverfahren bilden dieBasis für die Innovationskraft des Unternehmens und machen es zumMarktführer in Zentraleuropa. Die Titanhelm-Serien "ZENTURIO" und"HOPLIT" gelten weltweit als "State of the Art", da sie nachweislichwirksamen Schutz gegen Kugelbeschuss bieten. Weitere Informationenfinden Sie unter www.protection.ulbrichts.com.Pressekontakt:Ingo LeßmannSK medienconsult GmbHTel.: (+49) 0211-557945-0E-Mail: ingo.lessmann@sk-medienconsult.deOriginal-Content von: ULBRICHTS Witwe GmbH, übermittelt durch news aktuell