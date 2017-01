UK-Banken bereiten sich auf Brexit vor!

In Frankfurt sollen Banken aus Großbritannien derzeit regelrecht Schlange stehen. Denn wenn es zu einem harten Brexit kommt, wofür einiges spricht, dann könnten diese Banken ein Interesse daran haben, in der Euro-Zone vertreten zu sein. Und die Zeit läuft, denn die Beantragung von Lizenzen braucht auch ihre Zeit.

Stimmung britischer Finanzdienstleister im Keller?

Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass eine aktuelle Umfrage davon spricht, dass die Stimmung der Finanzdienstleister in Großbritannien das vierte Quartal in Folge (!) gesunken ist. Nun von zehn befragten Finanzdienstleistern in Großbritannien bezeichnen dabei – natürlich – das Thema „Brexit“ als größte Herausforderung.

Eine Herausforderung kann man natürlich auch als Chance sehen. Und wer weiß, vielleicht wird es für die britische Wirtschaft inkl. Den Finanzdienstleistern letztlich sogar positiv sein, gewissermaßen auf mehreren Hochzeiten zu tanzen. Das britische Pfund jedenfalls hat in den letzten Handelstagen gegenüber dem Euro durchaus kräftig wieder an Boden gut machen können, siehe Chart.

