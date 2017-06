UKW/DAB+-Sender am Standort Bärbelkreuz wird am 13. Juni kurzzeitig abgeschaltet

Köln (ots) -Wegen vorgeschriebener Prüfungen am UKW/DAB+-Sender Bärbelkreuz wirdder Hörfunkempfang am 13. Juni 2017, zwischen 11.05 und 12.00 Uhrkurzzeitig unterbrochen bzw. beeinträchtigt sein.Die folgenden Hörfunkprogramme werden per Antenne (UKW/DAB+)eingeschränkt oder gar nicht zu empfangen sein:UKWWDR 3 (96,3 MHz)WDR 5 (89,6 MHz)Mit betroffen ist der Standort Monschau:UKWWDR 3 (98,2 MHz)WDR 5 (87,7 MHz)DAB+: Alle WDR HörfunkprogrammeBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: www.WDR.dePressekontakt:WDR Presse und InformationUwe-Jens LindnerTelefon 0221 220 7123uwe-jens.lindner@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell