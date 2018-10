London (ots/PRNewswire) - Am 20. September 2018 wurde die "In DataWe Trust - UKDE Global Strategy Press Conference" (Wir vertrauen aufDaten - Pressekonferenz zur globalen Strategie von UKDE),mitgesponsert von CBBC und UKDE, am Court of Common Council, LondonDevelopment Agency an der Themse abgehalten. Veranstalter derKonferenz war Mark Hedley, Regional Director of London, UK SectorLead - Technology, China-Britain Business Council.Bao Ling, Ministerrätin der chinesischen Botschaft, sagte in ihrerAnsprache, dass der Aufbau von Vertrauen eine wesentliche, vonInternettechnologie herbeigeführte Veränderung in der Gesellschaftsein wird. Später hielten die Abteilung für internationalen Handel,Finanzdienstleistungen und Zahlungen von TechUK und das UniversityCollege London (UCL) Grundsatzreden, in denen sie die Innovationenvon Finanzdienstleistungen im Internetzeitalter aus kommerzieller,technischer und akademischer Perspektive beschrieben.Vertreter von UKDE führten das UKEX-Blockchain-Transaktionssystemund die CNUK-Zahlungsplattform vor. Durch die Integration vonBlockchain-Technologie in den Alltag macht das Unternehmen Geschäftesicherer, bequemer und kosteneffizienter.UKDE und Cascadia Blockchain Group (Stock Code: CK)unterzeichneten eine strategische Kooperationsvereinbarung, um dieZusammenarbeit in den Bereichen Talenttraining,Technologieentwicklung, Kapitalanlage, globales institutionellesLayout und Einrichtung eines globalen digitalenFinanzdienstleistungssystems zu vertiefen.Vertreter der walisischen Regierung, der Universität von Cardiff,von London & Partner, der Bank Santander, von The Body Shop undanderen Institutionen bekundeten gegenüber den Medien ihr großesInteresse an Blockchain-Technologie und ihre Anerkennung vonProdukten von UKDE. Die Teilnehmer gaben ihre Hoffnung kund, mehrGeschäftsinnovationen durch Finanztechnologie-Institutionen zu sehen,und die Aktualisierung der Blockchain-Technologie könnte beim Aufbaueiner vertrauenswürdigen, bunten Gesellschaft helfen.Mit der Vision "In Data We Trust" verpflichtet sich UKDE, seinenKunden durch Optimierung und Aktualisierung vonBlockchain-Technologie maßgeschneiderte digitaleFinanzdienstleistungen anzubieten. Unterdessen wird UKDE weiterhindie globale Blockchain-Förderung und Programme für technologischeInnovation mit Kapital, Talent und Datenökologie unterstützen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/747865/UKDE_CEO_conference.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/747866/UKDE_Cascadia_agreement.jpgPressekontakt:Junsong Wu+44-774-8307333info@ukex.comOriginal-Content von: UKDE, übermittelt durch news aktuell