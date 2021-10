UGI: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "UGI":

Für die Aktie Ugi aus dem Segment "Gasversorgungsunternehmen" wird an der heimatlichen Börse New York am 21.10.2021, 15:20 Uhr, ein Kurs von 44.91 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Ugi auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Ugi führt bei einem Niveau von 33,96 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 43,6 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Ugi-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 43,38 USD. Der letzte Schlusskurs (44,91 USD) weicht somit +3,53 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (44,95 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,09 Prozent Abweichung). Die Ugi-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Ugi-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Ugi-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Ugi-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (44,5 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -0,91 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 44,91 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Ugi eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.