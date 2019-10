UFO kündigt Streik bei Lufthansa an

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

MöRFELDEN-WALLDORF (dts Nachrichtenagentur) - Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat angekündigt, die Deutsche Lufthansa am kommenden Sonntag zwischen 6 und 11 Uhr an den Stationen Frankfurt und München zu bestreiken. "Wir rufen zu dieser Zeit alle Flugbegleiter und Purser bei Lufthansa auf, nicht zur Arbeit zu erscheinen", sagte der stellvertretende UFO-Vorsitzende Daniel Flohr am Montag. "Wo es weitere Arbeitsniederlegungen geben wird, hängt nun einzig und allein davon ab, ob Lufthansa an den Verhandlungstisch zurückkehrt, um unsere übermittelten Forderungen zu verhandeln."

Weitere Streikaufrufe seien jederzeit möglich. Momentan müsse man eher davon ausgehen, "dass Lufthansa und die anderen Konzernairlines diesen Konflikt auf dem Rücken der Passagiere austragen", so Flohr. Die Airline habe der Gewerkschaft bereits mitgeteilt, "dass kein Notfallflugplan für die Kunden erstellt werde". Das Unternehmen spekuliere anscheinend darauf, genügend Streikbrecher zu finden, die bereit seien, auf ihr Streikrecht zu verzichten, sagte Flohr.

Foto: über dts Nachrichtenagentur