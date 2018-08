UFA Filmnächte starten mit Welturaufführung eines restaurierten Stummfilmklassikers (FOTO)

Berlin (ots) -DER GEIGER VON FLORENZ mit der legendären Elisabeth Bergnererstmals wieder in alter Länge zu sehen- Bertelsmann unterstützt digitale Restaurierung durch Experten derFriedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung- Tausende Filmfreunde an drei Abenden auf der Berliner Museumsinselerwartet- Die Stummfilmklassiker SUMURUN und DIE APACHEN VON PARIS runden dasProgramm abBertelsmann und die UFA freuen sich über die große Nachfrage nachKarten für die diesjährigen UFA Filmnächte in Berlin. Für die dreiAbende, an denen namhafte Stummfilme unter freiem Himmel undbegleitet von Live-Musik präsentiert werden, sind jeweils nur nochwenige Restkarten erhältlich, für den ersten Film nur noch an derAbendkasse. Zum Auftakt steht am heutigen Mittwoch eine Weltpremiereauf dem Programm: Dann wird vor der historischen Kulisse der BerlinerMuseumsinsel erstmals die digital restaurierte Fassung des StummfilmsDER GEIGER VON FLORENZ von Paul Czinner gezeigt. Der vor nahezuhundert Jahren produzierte Ufa-Film - ein Coming-of-Age-Drama mit derlegendären Elisabeth Bergner in einer "Hosenrolle" - war lange Zeitnur in einer stark gekürzten US-Fassung zu sehen. Im Zuge der vonBertelsmann finanzierten und von derFriedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung auf Basis eines Originalnegativsumgesetzten Restaurierung wurden die fehlenden Szenen wieder in denFilm eingefügt und damit die ursprüngliche Erzählstrukturwiederhergestellt.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, erklärte:"Stummfilme inspirieren Filmemacher in aller Welt bis heute; allewesentlichen Filmgenres haben hier ihren Ursprung. Als Unternehmenmit langer eigener Filmgeschichte liegt uns daran, die frühenMeisterwerke der Kinogeschichte für die Nachwelt zu erhalten unddafür zu sorgen, dass sie im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankertbleiben. Mit 'Der Geiger von Florenz' hat Bertelsmann nun zum drittenMal in Partnerschaft mit der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung einenbedeutenden Stummfilm vor Verfall und Vergessen bewahrt. Es freutmich, dass die Premiere heute im Rahmen unserer UFA Filmnächtestattfindet."UFA-Chef Nico Hofmann fügte hinzu: "Mit den UFA Filmnächten ist esuns gelungen, ein herausragendes Filmevent im Kulturkalender derHauptstadt fest zu etablieren und dem einmaligen filmischen Erbe ausden 20er-Jahren eine sichtbare Plattform zu bieten. DiePublikumsresonanz zeigt, dass der Film der Weimarer Jahre, den dieUfa seinerzeit wesentlich mitgeprägt hat, bis heute eine besondereStrahlkraft hat."In DER GEIGER VON FLORENZ spielt Elisabeth Bergner eine junge Fraunamens Renée, die nach Konflikten mit der Stiefmutter in ein Internatgesteckt wird, von dort flieht und als Junge verkleidet durch Italienvagabundiert. Ein Maler entdeckt Renée beim Geigenspiel auf derStraße und bittet den vermeintlichen Knaben, ihm Modell zu stehen.Als das Bild "Der Geiger von Florenz" berühmt wird und Renées Vatersein geliebtes Kind darauf entdeckt, löst sich die Scharade auf:Renée und der Maler gestehen sich ihre Liebe und planen mit dem Segendes Vaters eine gemeinsame Zukunft. Der 1925/1926 produzierte Film,vor allem aber die Schauspielkunst von Elisabeth Bergner, sorgtenseinerzeit für regelrechte Begeisterungsstürme bei den Kritikern.Bei der Uraufführung der restaurierten Fassung spielt das EnsembleI solisti di Francoforte eine neu komponierte Musik von Uwe Dierksen,die im Auftrag von ZDF/ARTE entstand. Als Filmpatin wird dieSchauspielerin Maria Schrader das Publikum in die Bedeutung des Filmsund die Restaurierungsgeschichte einführen. Wer keine Karte mehrergattert, kann den Eröffnungsabend ab ca. 21:00 Uhr auf denFacebook-Kanälen von ARTE Cinema, Bertelsmann und UFA im Livestreamverfolgen. ARTE wird den restaurierten Stummfilm mit der neuen Musikam 24. September 2018 zudem im TV-Programm ausstrahlen.Bevor es auf der Museumsinsel "Film ab" heißt, begrüßenBertelsmann und die UFA mehr als 300 Gäste zu einem Empfang in derBertelsmann-Repräsentanz Unter den Linden 1. Die Gastgeber heißendann zahlreiche prominente Schauspieler, Kulturschaffende undPersönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft willkommen. So habensich der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, dieSchauspieler Sebastian Koch, Rufus Beck, Thomas Kretschmann,Hans-Werner Meyer und Lisa Martinek sowie Filmpatin Maria Schraderangekündigt. Auch die Schriftsteller Thea Dorn, Katja Eichinger undWladimir Kaminer, der Regisseur Oliver Hirschbiegel sowie der SängerMax Raabe wollten am Mittwochabend kommen.Am Donnerstag gehen die UFA Filmnächte mit Ernst Lubitschs SUMURUN(1920) mit der großen Pola Negri weiter, die als verführerischeTänzerin einem Scheich und dessen Sohn gleichermaßen den Kopfverdreht. Die Musik zum Film spielt das Ensemble Trioglyzerin. Auchhier wird, wie am Folgeabend, Maria Schrader als Filmpatineinleitende Worte sprechen.Am Freitagabend steht Nikolai Malikoffs DIE APACHEN VON PARIS von1927 auf dem Programm, in dem sich amerikanische Moralapostel aufSittenmission in den schäbigen Vierteln von Paris allerleiVersuchungen ausgesetzt sehen. Die Musik liefert die internationalbekannte niederländische Komponistin und Pianistin Maud Nelissen mitihrer Band The Sprockets, ebenfalls mit einer Neukomposition.Bertelsmann und die UFA erwarten an den drei Open-Air-Abendenjeweils rund tausend Gäste. Die UFA Filmnächte haben sich zu einemfilmisch-musikalischen Highlight des Berliner Kultursommers miteigens errichteter Orchesterbühne und Großleinwand im Kolonnadenhofdes Weltkulturerbes Museumsinsel entwickelt.Die UFA Filmnächte von Bertelsmann und UFA finden inzwischen auchinternational Anklang. So begeisterten UFA Film Nights Cineastenbereits mehrfach in Brüssel, Madrid, Paris und New York. Bertelsmannengagiert sich seit Jahren auf vielfältige Weise im kulturellenBereich, national wie international.Die "Culture@Bertelsmann"-Aktivitäten umfassen dabeiAusstellungen, Lesungen und Konzerte, das Literaturformat "Das BlaueSofa", aber auch den Einsatz für den Erhalt des europäischenKulturerbes. So gehört das Mailänder Archivio Storico Ricordi zuBertelsmann, das eine Fülle einzigartiger Zeugnisse der italienischenOperngeschichte beherbergt. Bertelsmann setzt sich auch bereits seitJahren für die Restaurierung, Digitalisierung und Aufführungbedeutsamer Stummfilme ein. So wurde 2014 die digitale Restaurierungdes Stummfilmklassikers "Das Cabinet des Dr. Caligari" und 2016 dieumfassende Überarbeitung des Fritz-Lang-Films "Der müde Tod"maßgeblich finanziell unterstützt.Das Programm im Überblick:Mittwoch, 22. August 2018, Einlass: 20:30 Uhr, Filmbeginn: 21:00 UhrDER GEIGER VON FLORENZ, (1925/26), Regie: Paul CzinnerMit Elisabeth Bergner, Conrad Veidt, Nora Gregor, Grete MosheimProduktion: Ufa, Länge: ca. 90 Min.Musik: Neukomposition von Uwe Dierksen im Auftrag von ZDF/ARTE. Esspielt das Ensemble I solisti di FrancoforteDonnerstag, 23. August 2018, Einlass: 20:30 Uhr, Filmbeginn: 21:00UhrSUMURUN, (1920), Regie: Ernst LubitschMit Pola Negri, Jenny Hasselqvist, Paul Wegener, Harry Liedtke, ErnstLubitschProduktion: Pagu (Ufa), Länge: 103 Min.Musik: Neukomposition von TrioglyzerinFreitag, 24. August 2018, Einlass: 20:30 Uhr, Filmbeginn: 21:00 UhrDIE APACHEN VON PARIS, (1927), Regie: Nikolai MalikoffMit Jaque Catelain, Lia Eibenschütz, Olga LimburgProduktion: Alliance Cinématografique (für Ufa), Länge: 108 Min.Musik: Neukomposition von Maud Nelissen. Es spielen: Maud Nelissen &The SprocketsDie diesjährigen UFA Filmnächte in Berlin finden mit freundlicherUnterstützung von ARTE, der Staatlichen Museen zu Berlin, derFriedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, Maz & Movie und GegenbauerFacility Management statt. Die Yorck Kinogruppe, Ströer, radio einssowie das rbb Kulturradio sind Medienpartner.Mehr unter www.ufa-filmnaechte.de oder auf Twitter: #UFAFilmnächteResttickets sind noch zum Preis von 15,- Euro inklusiveVorverkaufsgebühr erhältlich:Online: www.ufa-filmnaechte.de oder www.ticketmaster.deTelefonisch: 01806 999 0000 (0,20 EUR/Verbindung aus dt. Festnetz /max. 0,60 EUR/Verbindung aus dt. Mobilfunknetz)Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. ZumKonzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowiedas internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit119.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017einen Umsatz von 17,2 Milliarden Euro. Bertelsmann steht fürUnternehmergeist und Kreativität. Diese Kombination ermöglichterstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, dieKunden in aller Welt begeistern.Über die UFA2017 feierte die UFA ihr 100-jähriges Bestehen und gehört damit zueiner der ältesten Unterhaltungsmarken der Welt. 