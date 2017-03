UETD sieht Absage von Auftritten türkischer Politiker als Entgegenkommen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) sieht die Absage weiterer Auftritte türkischer Regierungsvertreter in Deutschland als Entgegenkommen. "Als Gegenleistung erwarten wir, dass das Türkei-Bashing und das Erdogan-Bashing zumindest reduziert wird", sagte UETD-Generalsekretär Bülent Bilgi im "RBB-Inforadio". "Deutschland und Europa sollten zum Alltag übergehen - und der Alltag sollte nicht Erdogan sein, sondern die Probleme, die wir in allen Bereichen haben. Das sollte man in Europa und auch in Deutschland angehen."

Die UETD hatte zuvor angekündigt, keine weiteren Veranstaltungen mit türkischen Regierungsvertretern mehr durchzuführen. "Wir möchten nicht, dass die Spannung in Deutschland weiter steigt", so Bilgi weiter. "Wir sehen keinen Sinn darin, dass wir auf Teufel komm raus auf Informationsveranstaltungen beharren - was eigentlich unser Recht ist. Aber wir sehen, dass das kontraproduktiv ist für das Zusammenleben." Am 16. April wird in der Türkei über die Einführung eines Präsidialsystems abgestimmt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur