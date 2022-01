UEFA gegen Pizza: Die 'Champignons League' ärgert Dachverband

BERLIN (dpa-AFX) - Die Europäische Fußball-Union UEFA stört sich an einer Pizza mit dem Namen "Champignons League" aus Gießen. Der Dachverband forderte einen deutschen Hersteller von Tiefkühlpizzen auf, die Markenanmeldung zurückzuziehen. Der Name gleicht sehr der Fußball-Champions-League, mit dem die UEFA Jahr für Jahr mehrere Hundert Millionen Euro verdient. Das Unternehmen "Pizza Wolke" veröffentlichte ein entsprechendes Anwaltsschreiben bei Instagram.

Wie in solchen Fällen üblich, "werden unsere Anwälte für Markenzeichen dem kommerziellen Unternehmen schreiben und es höflich darum bitten, ihr Markenzeichen zurückzuziehen", teilte die UEFA am Montagabend auf dpa-Anfrage mit. Es handele sich um ein bedeutendes kommerzielles Unternehmen und nicht einfach um eine einzelne kleine Pizzeria, wird in dem Statement betont./mj/rai/DP/he