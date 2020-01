UEFA Nations League 2020 exklusiv bei ARD und ZDF (FOTO)

Mainz (ots) - Das Erste und das ZDF zeigen 2020 alle Spiele der kommendenUEFA-Nations-League-Saison exklusiv live. Darauf verständigten sich dieöffentlich-rechtlichen Sender mit der UEFA.Infolge einer Reform des Modus durch die UEFA im Herbst 2019 verbleibt diedeutsche Nationalmannschaft in Liga A der UEFA Nations League, in der nun stattwie bislang zwölf Mannschaften 16 Teams antreten. Aus diesem Grund bestreitetDeutschland in der Gruppenphase der UEFA Nations League, die zwischen Septemberund November 2020 stattfindet, sechs statt wie bisher geplant vier Spiele. Jedrei dieser Begegnungen werden gemäß der Vereinbarung zwischen UEFA und SportA,der Sportrechteagentur von ARD und ZDF, live im Ersten und im ZDF zu sehen sein.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky zeigt sich erfreut über die Verabredung mitder UEFA: "Für uns war es wichtig, dass wir alle deutschen Spiele in der UEFANations League weiterhin exklusiv live in unseren Programmen zeigen können. Dasist uns mit dieser Vereinbarung gelungen!"ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Die Vereinbarung sorgt für klare Verhältnisse.Damit ist sichergestellt, dass auch zukünftig attraktive Länderspiele derdeutschen Fußball-Nationalmannschaft in der UEFA Nations League bei ARD und ZDFzu sehen sind".Die Auslosung für die Gruppen der UEFA-Nations-League-Saison 2020/21 findet am3. März 2020 in Amsterdam statt und wird live auf zdfsport.de übertragen.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon:06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dehttps://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4500528OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell