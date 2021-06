UEFA EURO 2020-Sponsor Hisense präsentiert den Hisense U7-Fernseher beim Turnier

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Mit einem Jahr Verspätung hat die UEFA EURO 2020 in den frühen Morgenstunden des 12. Juni, Pekinger Zeit, offiziell in Rom, Italien, begonnen. Die Präsenz einer großen Anzahl chinesischer Elemente auf den vielen digitalen Bildschirmen im Stadion löste unter dem Publikum in ganz China zahlreiche Diskussionen aus. Als erste chinesische Firma, die Sponsor der UEFA EURO wurde, hatte Hisense 2016 eine Werbeanzeige mit dem Slogan "Buy TV, Choose U7" veröffentlicht, die von Millionen von Fußballfans weltweit gesehen wurde. Das Sponsoring von Hisense vor fünf Jahren hat viele weitere chinesische Unternehmen dazu inspiriert, seinem Beispiel zu folgen und Sponsoren der UEFA-Fußball-Europameisterschaft zu werden. Aus diesem Grund sind Anzeigen chinesischer Firmen bei allen großen Turnieren in Europa ein alltäglicher Anblick.Es ist das erste Mal in der Geschichte der UEFA EURO, dass der Abstand zwischen den Turnieren statt der üblichen vier auf fünf Jahre verlängert wurde. Dieses Jahr markiert auch das 60-jährige Jubiläum der normalerweise alle vier Jahre stattfindenden Veranstaltung. Das diesjährige Turnier wurde von Zuschauern und Fußballfans auf der ganzen Welt mit besonders viel Spannung erwartet, da es das erste Weltklasse-Sportereignis nach dem Ende der Schutzmaßnahmen in den meisten Ländern seit Ausbruch der Pandemie ist. Es ist das erste Event, bei dem eine gewisse Zuschauerzahl zugelassen ist, die das Spiel vor Ort verfolgen darf. Dieses erste Spiel des Turniers verzeichnete eine große Online-Beteiligung in Europa, und chinesische Fans blieben aufgrund der Zeitverschiebung lange wach, um das Spiel zu verfolgen. Die ersten drei Tage der UEFA EURO 2020 finden zufällig zeitgleich mit dem Drachenbootfest, einem Feiertag, in China statt. In dieser Zeit spielten die Mannschaften aus Belgien, England und den Niederlanden ihre ersten Spiele. Es wird erwartet, dass die Popularität dieser drei Mannschaften in China die Einschaltquoten bei diesem Publikum in die Höhe schnellen lässt.Vor fünf Jahren, im Jahr 2016, hinterließ Hisense, der erste chinesische Sponsor der UEFA Euro in der 56-jährigen Geschichte des Turniers, einen bleibenden Eindruck im Publikum mit dem Slogan "Hisense TV China's No. 1". Während des Eröffnungsspiels in diesem Jahr entschied sich Hisense jedoch für einen subtileren Auftritt und kehrte zu seinem früheren Slogan "Buy TV, Choose U7" zurück. U7 ist eine maßgeschneiderte Fernseher-Produktreihe, die offiziell für die UEFA Euro 2020 entwickelt wurde und sich als ein Artikel des Hisense-TV-Portfolios erwiesen hat, der große Aufmerksamkeit auf sich zieht. So wie die meisten Fußballmannschaften ihren eigenen legendären "Spieler mit der Nummer 7" haben, bezeichnen die Führungskräfte von Hisense, die sich der Popularität der Reihe bewusst geworden sind, das Produkt in Firmenmeetings jetzt als "Hisense-Spieler Nr. 7".Öffentlich verfügbare Daten von All View Cloud zeigen, dass seit zwei Monaten in Folge drei Modelle der Hisense U7-Serie zu den zehn meistverkauften neuen Fernsehgeräten in China gehören. Der Hisense U7G-Pro, der weltweit erste ULED XDR-Fernseher, verfügt über eine maximale Bildhelligkeit von 1600nit, mehr als das 5-fache der herkömmlichen LCD-Fernseher, wodurch die Schärfe des Bildes und die Detailgenauigkeit deutlich gesteigert werden. Die ultrahohe 144HZ-Bildwiederholfrequenz eliminiert den Streifeneffekt, der das Seherlebnis stört, wenn die Spieler schnell laufen oder sich den Ball zuspielen. Hisense hat außerdem einen "Super Fan"-Viewing-Modus entwickelt, der auf die diesjährige UEFA Euro zugeschnitten ist und Funktionen wie "AI Green Field" (eine intelligente Funktion, die den Betrachtungseffekt beim Schwenken über ein Spielfeld mit grünem Gras optimiert und das Bild wesentlich klarer macht), "AI Watching" und "Multi-Perspective Watching" umfasst. Die Aufstellung dieser Sonderfunktionen speziell für Fußballfans macht den U7G-Pro zu einer besonders guten Wahl, um die Spiele der UEFA EURO 2020 anzuschauen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1532063/image1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1532064/image2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1532065/image3.jpgOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell