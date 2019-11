UEFA EURO 2020: Die Auslosung am 30. November um 18 Uhr LIVE in ARD ONE und im Livestream auf sportschau.de

Köln (ots) -24 Teams in zwölf verschiedenen Städten - die Endrunde der UEFAFußball-Europameisterschaft 2020 wird zum 60-jährigen Bestehen desWettbewerbs europaweit ausgetragen. Welche Teams dabei an welchenSpielorten aufeinandertreffen, wird am 30. November in Bukarestausgelost. Die ARD überträgt die Auslosung live ab 18.00 Uhr in Oneund im Livestream auf sportschau.de.Bei der Auslosung auf dem Messegelände Romexpo in Bukarest werden die24 Teams der Endrunde in sechs Gruppen eingeteilt. 20 Mannschaftensind zu diesem Zeitpunkt bereits für die Endrunde qualifiziert, vierStartplätze werden im März 2020 über die Play-offs der Nations Leaguevergeben.Die ARD begleitet die Auslosung in Bukarest mit einer einstündigenSendung: Moderator ist Frank Meyer, Benedikt Brinsa kommentiert dieAuslosung und der SPORTSCHAU Fußball-Experte Thomas Broich wird ersteEinschätzungen zu den Gruppen der Endrunde geben. Jürgen Bergenerliefert live aus Bukarest erste Reaktionen von Teilnehmern undFunktionären.Alle Spiele der Fußball-Europameisterschaft vom 12. Juni bis 12. Juli2020 werden live von ARD und ZDF übertragen.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4445858OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell