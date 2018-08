Die UEFA Champions League wirft ihre Schatten voraus: die Playoffs in den kommenden beiden Wochen live bei Sky (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Im Rahmen der Original Sky Konferenz zeigt nur Sky alle Spieleund alle Tore der sechs Playoff-Paarungen live- Neben den vier exklusiven Konferenzen zeigt Sky an jedem Abendein Einzelspiel live und exklusiv: Benfica - PAOK (21.8.) und Bern -Zagreb (22.8.) in den Hinspielen, Kiew - Amsterdam (28.8.) undSalzburg - Roter Stern Belgrad (29.8.) in den Rückspielen- Neben den Abonnenten des Sky Sport Pakets können Fußballfans mitSky Ticket (skyticket.de) tages-, wochen- oder monatsweise auch ohneVertragsbindung live dabei sein- Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League beiSky sind unter sky.de/ucl abrufbarDie neue Saison in der Königsklasse wirft ihre Schatten voraus.Nach dem spektakulären UEFA Supercup am Mittwochabend werden in denkommenden beiden Wochen die letzten sechs Plätze für die Gruppenphaseder UEFA Champions League 2018/19 vergeben.Wie im gesamten Wettbewerb werden in der Original Sky Konferenzauch in den Playoffs nur bei Sky alle Spiele und alle Tore live zusehen sein. Darüber hinaus überträgt Sky an jedem Abend einEinzelspiel live und exklusiv.In den Hinspielen überträgt Sky am Dienstag (21. August) diePartie Benfica Lissabon gegen PAOK Saloniki sowie Young Boys Berngegen Dinamo Zagreb am Mittwoch (22. August). In den Rückspielen inder darauf folgenden Woche zeigt Sky die Begegnungen zwischen DynamoKiew und Ajax Amsterdam (28. August) sowie das entscheidende Spieldes FC Salzburg (29. August), wenn es darum geht, gegen Roter SternBelgrad im elften Anlauf endlich die Gruppenphase der Königsklasse zuerreichen.Neben allen Abonnenten des Sky Sport Pakets können mit Sky Ticket(skyticket.de) auch Kurzentschlossene ohne Vertragsbindung live dabeisein.Die neue UEFA Champions League 2018/19 bei SkyWie bereits die Playoffs werden ab der neuen Saison alleLive-Übertragungen der UEFA Champions League erstmals in Deutschlandkomplett exklusiv im Pay-TV ausgestrahlt.Nur Sky wird im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele undalle Tore des Wettbewerbs live zeigen. Darüber hinaus zeigt keinAnbieter mehr Einzelspiele der deutschen Vereine als Sky, unteranderem alle Topspiele am Mittwochabend sowie alleEntscheidungsspiele der deutschen Vereine im Achtel- undViertelfinale exklusiv.Die Live-Übertragungen aus der Königsklasse, die exklusiv fürAbonnenten des Sky Sport-Pakets und Nutzer von Sky Ticket empfangbarsind, werden künftig immer auf Sky Sport 1 und 2 HD zu sehen sein.Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Sky sindunter sky.de/ucl abrufbar.Die Playoffs der UEFA Champions League 2018/19 bei Sky und Sky Gosowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen SkySportsbars:Dienstag, 21. August:20.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD20.50 Uhr: Benfica Lissabon - PAOK Saloniki auf Sky Sport 2 HD23.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HDMittwoch, 22. August:20.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD20.50 Uhr: Young Boys Bern - Dinamo Zagreb auf Sky Sport 2 HD23.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HDDienstag, 28. August:20.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD20.50 Uhr: Dynamo Kiew - Ajax Amsterdam auf Sky Sport 2 HD23.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HDMittwoch, 29. August:20.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD20.50 Uhr: FC Salzburg - Roter Stern Belgrad auf Sky Sport 2 HD23.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HDDas neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell