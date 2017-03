UEFA-Champions League im ZDF: Atletico - Leverkusen live / Bayer 04 braucht in Madrid ein Fußball-Wunder (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Mainz (ots) -Zweites Pflichtspiel für den neuen Bayer 04-Coach Tayfun Korkut:Nach dem 1:1 gegen Werder Bremen bei seinem Einstand auf derLeverkusener Trainerbank hilft nun im Rückspiel desUEFA-Champions-League-Achtelfinales nur ein Wunder weiter. Mit 2:4unterlag Bayer 04 Leverkusen im Hinspiel dem letztjährigenChampions-League-Finalisten Atletico Madrid. Das Rückspiel amMittwoch, 15. März 2017, 20.45 Uhr, im Estadio Vicente Calderónüberträgt das ZDF live.Moderator Oliver Welke und Experte Oliver Kahn begrüßen dieZDF-Zuschauer zum abschließenden Achtelfinal-Spieltag - zunächst um19.20 Uhr im "UEFA Champions League Magazin" und dann um 20.25 Uhrzur Einstimmung auf das Live-Spiel. ZDF-Live-Reporter des K.o.-Spielsin Madrid ist Oliver Schmidt. Folgt eine Woche nach dem Wunder vonBarcelona bereits das Wunder von Madrid? Kann erneut ein vorher alsaussichtslos eingeschätzter Rückstand aufgeholt werden?Im Anschluss an die Live-Übertragung sind die drei anderen noch zuabsolvierenden Rückspiele im diesjährigenChampions-League-Achtelfinale in der Zusammenfassung zu sehen.Zunächst das zweite Königsklassen-Spiel am Mittwochabend zwischen demAS Monaco und Manchester City - im Hinspiel ein Offensivspektakel,das mit 5:3 für das Guardiola-Team endete. Und anschließend diebeiden Partien vom Dienstag: Juventus Turin - FC Porto und LeicesterCity - FC Sevilla.Am Freitag, 17. März 2017, werden im schweizerischen Nyon dieViertelfinal-Paarungen der UEFA Champions League ausgelost - imLivestream auf ZDFsport.de zu sehen.https://presseportal.zdf.de/pm/champions-league/http://zdfsport.dehttp://twitter.com/zdfsportAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70 - 16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell