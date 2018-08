UEFA Champions League Sponsoring: Santander verpflichtet Ronaldo als globalen Botschafter (FOTO)

Mönchengladbach/Monaco/Madrid (ots) -Santander als neuer Sponsor bei UEFA Champions League-Auslosung inMonaco vorgestellt- Die Bank kündigt ihre Unterstützung für die "CommonGoal"-Bewegung der Hilfsorganisation "streetfootballworld" anBanco Santander gab heute am Rande der Auslosung der UEFAChampions League in Monaco bekannt, dass der ehemalige brasilianischeFußballer Ronaldo Nazário als Botschafter für das Sponsoring der UEFAChampions League verpflichtet wurde. Die Bank startet in dieserSaison als neuer Sponsor des größten Fußballwettbewerbs der Welt.Aufgrund seiner Erfolge als Spieler beim F.C. Barcelona, InterMilan und Real Madrid genießt Ronaldo international großeAnerkennung. Er war zwei Mal Weltmeister mit der brasilianischenNationalmannschaft (1994 und 2002) und gewann zwei "Ballon d'Ors" alsbester Spieler der Welt (1997 und 2002). Ronaldo nahm gemeinsam mitJuan Manual Cendoya, Senior Executive Vice Präsident Communications,Corporate Marketing und Research bei Banco Santander sowiestellvertretender Vorstandsvorsitzender von Santander Spanien;Guy-Laurent Epstein, Marketing-Direktor der UEFA, und JürgenGriesbeck, Gründer und CEO von "streetfootballworld", an derAuslosung der UEFA Champions-League in Monaco teil."Ich freue mich sehr, dass das Sponsoring für die UEFA ChampionsLeague, dem besten Vereinswettbewerb der Welt, nun endlich beginnt.Es ermöglicht uns, neue Zielgruppen zu erreichen und näher an unserenKunden auf der ganzen Welt zu sein", sagte Juan Manuel Cendoya. "Wirhabe gerade erst den Markenauftritt von Santander erneuert, um ihnmoderner und digitaler zu machen. Dieser Wettbewerb ist die perfekteBühne, um die Marke bekannt zu machen und so auch die Werte Führung,Vertrauen und Innovation zu stärken, für die die Bank steht."Santander ist ab der Saison 2018/2019 offizieller Sponsor desWettbewerbs für die Dauer von drei Jahren. Die UEFA Champions Leagueist das bekannteste Fußballturnier der Welt, mit einem enorm großenPublikum in Europa und Amerika - den Kernmärkten von Santander. DasFinale des Wettbewerbs ist jährlich das meistgesehene Sportereignisder Welt, mit einem Live-Publikum von mehr als 160 MillionenZuschauern, 100 Millionen Fans folgen dem Wettbewerb in sozialenNetzwerken.Heute kündigte Santander außerdem die Unterstützung der "CommonGoal"-Bewegung an, die von "streetfootballword" angetrieben wird,einer international renommierten Nichtregierungsorganisation (NGO),die die Welt durch Fußball verändern will. Sie bietet Organisationenwirtschaftliche Unterstützung an, die den Sport als Instrument dersozialen Transformation nutzen möchten. Das Ziel von "Common Goal"ist es, die auf diese Weise geschaffenen Ressourcen zu kanalisierenund damit das Leben von Menschen in Not zu verbessern. Santanderunterstützt als erster Sponsor der UEFA Champions League die Bewegung"Common Goal" und arbeitet so gemeinsam mit "streetfoodballworld"daran, den Fußball für finanzielle Eingliederung zu nutzen.Santander startet außerdem seine "Football Can"-Kampagne, die dieUnterstützung der Bank für den Fußball erklärt - den Sport, mit demgrößten Einfluss auf die Gesellschaft und der Fähigkeit, das Lebender Menschen zu verbessern.Weitere Informationen finden Sie unter presse.santander.deBanco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,verfügt Santander Ende Juni 2018 über ein verwaltetes Vermögen(Einlagen und Investmentfonds) von 981 Milliarden Euro. Santander hatweltweit etwa 140 Millionen Kunden, 13.500 Filialen und rund 200.000Mitarbeiter. In der ersten Jahreshälfte 2018 erzielte Santander einenzurechenbaren Gewinn von 3,752 Milliarden Euro, eine Steigerung um 4Prozent zum Vorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahlzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privat-und Firmenkunden über verschiedene Kanäle umfangreicheFinanzdienstleistungen an. Ob online, per Video-Beratung oderpersönlich in der Filiale - Santander hat ein Service- undProduktangebot, das vom Girokonto über die Kreditkarte bis hin zurBaufinanzierung sowie dem Wertpapiergeschäft ein breites Spektrumabdeckt. In Deutschland ist die Bank der größte herstellerunabhängigeFinanzierer von Mobilität und auch bei Konsumgütern führend. Diehundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihrenSitz in Mönchengladbach. Weitere Informationen finden Sie unterwww.santander.dePressekontakt:Eva EisemannCommunications Santander02161 690-9041eva.eisemann@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell