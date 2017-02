UEFA Champions League: FC Bayern gegen Arsenal FC live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Die Champions-League-Saison 2016/17 startet durch - mit demAchtelfinale geht es für die 16 verbliebenen Klubs in die Ko.-Phase.Dazu gehören auch die Münchener Bayern, die am Mittwoch, 15. Februar2017, gegen das Londoner Topteam Arsenal FC antreten müssen. Das ZDFüberträgt das Hinspiel live aus der Allianz-Arena in München.Moderator Oliver Welke und Experte Oliver Kahn begrüßen dieZDF-Zuschauer um 20.25 Uhr, Reporter Oliver Schmidt übernimmtpünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr.Der Bundesliga-Tabellenführer hatte sich in der Gruppenphase derKönigsklasse als Zweiter der Gruppe D für das Achtelfinalequalifiziert, Arsenal geht als Sieger der Gruppe A in die Ko.-Runde.Die "Gunners" von Manager Arsène Wenger stehen derzeit aufTabellenplatz vier in der Premier League.Im Anschluss an die Live-Übertragung aus München berichtet das ZDFin Zusammenfassungen von weiteren Begegnungen desAchtelfinal-Spieltages: Benfica Lissabon - Borussia Dortmund, ParisSaint-Germain - FC Barcelona (beide von Dienstag) sowie Real Madrid -SSC Neapel.Bereits ab 19.20 Uhr, direkt im Anschluss an dieZDF-"heute"-Nachrichten, stimmen Oliver Welke und Oliver Kahn im"UEFA Champion League Magazin" auf die Begegnung des Tages ein. Unteranderem steht eine Zusammenfassung des Spiels der Dortmunder vomVortag auf dem Programm.Begleitend zur Live-Übertragung bietet zdfsport.de wieder einumfangreiches Second-Screen-Angebot zur Champions League.https://presseportal.zdf.de/pm/champions-leaguehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell