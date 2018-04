UEFA Champions League: Bayern München gegen Real Madrid live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Im Halbfinale der UEFA Champions League trifft der FC BayernMünchen auf Titelverteidiger Real Madrid. Das ZDF überträgt dasHinspiel in der Münchener Arena am Mittwoch, 25. April 2018, live.Moderator Oliver Welke und Experte Oliver Kahn begrüßen dieZDF-Zuschauer um 20.25 Uhr, Live-Reporter Béla Réthy kommentiert dasSpiel ab 20.45 Uhr. Bereits um 19.20 Uhr stimmt das "UEFA ChampionsLeague Magazin" die ZDF-Zuschauer auf die Begegnung in derbayerischen Landeshauptstadt ein.Das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und dem Gewinn derKönigsklasse liegt für die Bayern, die sich im Viertelfinale gegenden FC Sevilla durchsetzten, noch im Bereich des Möglichen.Allerdings möchte das der Rekord-Champions-League-Sieger aus Madridmit allen Mitteln verhindern. Die "Königlichen" hatten Juventus Turinauf dem Weg ins Halbfinale ausgeschaltet.Im Anschluss an die Übertragung aus München folgt eineZusammenfassung des zweiten Halbfinal-Hinspiels zwischen dem FCLiverpool und AS Rom (von Dienstag).Auch das Rückspiel der Münchener Bayern im Bernabéu-Stadion vonMadrid am Dienstag, 1. Mai 2018, steht ab 20.15 Uhr live auf demProgramm des ZDF.https://presseportal.zdf.de/pm/champions-league/http://ZDFsport.dehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell