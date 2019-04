UDR: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "UDR":

Per 01.04.2019, 13:58 Uhr wird für die Aktie UDR am Heimatmarkt New York der Kurs von 45,44 USD angezeigt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir UDR einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob UDR jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für UDR liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 5 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 41,67 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (45,46 USD) könnte die Aktie damit um -8,34 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die UDR-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 136,47. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von UDR zahlt die Börse 136,47 Euro. Dies sind 47 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 92,86. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 2,84 % ist UDR im Vergleich zum Branchendurchschnitt (4,19 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,35 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.