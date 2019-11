UDG Healthcare: Pleite oder Chance?

Für die Aktie UDG Healthcare stehen per 10.11.2019, 01:00 Uhr 799.5 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. UDG Healthcare zählt zum Segment "Gesundheitsdienste".

Nach einem bewährten Schema haben wir UDG Healthcare auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der UDG Healthcare als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 4 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das UDG Healthcare-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 747,5 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -6,5 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 799,5 GBP beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Sentiment und Buzz: UDG Healthcare lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für UDG Healthcare in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 1,61 % ist UDG Healthcare im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (2,53 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,93 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.