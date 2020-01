UDG Healthcare: Ja, es ist wahr!

Weitere Suchergebnisse zu "CA Immobilien Anlagen":

Der UDG Healthcare-Kurs wird am 10.01.2020, 23:06 Uhr an der Heimatbörse London mit 781.67 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gesundheitsdienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir UDG Healthcare einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob UDG Healthcare jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über UDG Healthcare wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält UDG Healthcare auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Die Aktie von UDG Healthcare gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 19,17 insgesamt 71 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der 66,26 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der UDG Healthcare-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 747,4 GBP mit dem aktuellen Kurs (793,5 GBP), ergibt sich eine Abweichung von +6,17 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 794,05 GBP, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,07 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für UDG Healthcare ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.