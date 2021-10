UC Asset LP: Finanzierung von Cannabis-Immobilien?

Überblick

UC Asset LP (OTC:UCASU) und Puration, Inc. (OTC:PURA) gaben am Donnerstag bekannt, dass sie eine Absichtserklärung unterzeichnet haben, in der die Bedingungen für die Finanzierung des Baus von PURAs Farmersville Hemp Brand-Anlagen auf PURAs 72-Morgen-Grundstück in Farmersville, Texas, durch UCASU festgelegt sind.

UCASU plant auch die Finanzierung von PURAs Farmersville Hemp Brand Partnern. PURA hat eine Initiative gestartet, um eine Kooperative von ...



