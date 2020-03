UBS und Bloomberg starten „Girls Take Finance“ weltweit in 12 Städten, um Mädchen im Teenageralter dafür zu begeistern, die nächste Generation von Führungskräften zu werden

Die Initiative schafft Gelegenheiten, junge Frauen mit unterschiedlichem Hintergrund über die Finanzmärkte und Karrierechancen in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Technologie zu informieren

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–UBS und Bloomberg melden der Start der weltweiten Initiative „Girls Take Finance“, im Rahmen derer die „Girls Take“-Veranstaltungen auf 12 Städte in aller Welt ausgeweitet werden. Die „Girls Take Finance“-Initiative hat zum Ziel, junge Frauen im Alter von 14 bis 18 Jahren durch Einblicke in die Finanzdienstleistungsbranche und Informationen über Karrierechancen in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Technologie für eine Rolle in der nächsten Generation von Führungskräften zu begeistern.

UBS und Bloomberg weiten 2020 die „Girls Take Finance“-Initiative auf bedeutende Städte in aller Welt aus, darunter Frankfurt, Jakarta, Johannesburg, London, San Francisco, São Paulo, Sydney und Zürich.

„Da ich selbst meine Laufbahn als 15-jähriger Lehrling in der Finanzdienstleistungsbranche begann, weiß ich aus erster Hand, welche große Rolle Ermutigungen bei Karriereentscheidungen spielen“, so UBS Group CEO Sergio P. Ermotti. „Deshalb freue ich mich sehr über die Ausweitung des Programms in diesem Jahr. Zusammen mit Bloomberg können wir Hunderte von jungen Frauen zu einer Karriere in Bereichen wie Finanzen, Banken und Technologie anregen, die ohne diese Initiative nicht ernsthaft über eine Laufbahn in diesen Bereichen nachgedacht hätten.“

Wie schon bei früheren „Girls Take“-Veranstaltungen arbeiten UBS und Bloomberg in allen Städten mit lokalen gemeinnützigen Organisation bei der Durchführung der Veranstaltungen zusammen, die an Orten abgehalten werden, die im Bereich Wirtschaft und Finanzen legendären Ruf genießen. Auf dem ganztägigen Programmkalender stehen Workshops mit Schwerpunkt auf Karriereentwicklung und Networking-Kompetenzen, Podiumsdiskussionen mit Branchenexperten und Motivationsvorträge mit ehrenamtlichen Helfern über die zahlreichen Karrieremöglichkeiten im Finanzdienstleistungssektor.

„Unternehmen, die die klügsten Köpfe als zukünftige Mitarbeiter gewinnen möchten, müssen sich mehr dafür einsetzen, dass Karrieremöglichkeiten in ihrer Branche für unterschiedlichere Gruppen zu einem jüngeren Alter zugänglich werden“, so Peter T. Grauer, Chairman von Bloomberg LP und Founding Chairman des 30% Club in den USA. „Wir freuen uns, bei der „Girls Take Finance“-Initiative mitzumachen und die Reichweite des Programms im zweiten Jahr zu erweitern, damit mehr junge Frauen Gelegenheit haben, in unserer Branche, die auf ihr Talent und ihre Perspektive erpicht ist, eine Zukunft für sich zu erkennen.”

Die Initiative baut auf dem Erfolg der ersten „Girls Take Wall Street“-Veranstaltungen auf, die ihren Auftakt im März 2019 mit „Girls Take Wall Street“ in New York City nahmen. Im Rahmen dieser eintägigen Informationsveranstaltung stellten UBS, Bloomberg und State Street Global den über 100 versammelten High-School-Mädchen Karriere-Mentoring bereit. Am Ende des Tages ließen die Mädchen The Closing Bell® an der New York Stock Exchange im Gedenken an den Beginn des Women’s History Month erklingen.

Im Oktober 2019 brachten UBS und Bloomberg „Girls Take Wall Street“ mit den Veranstaltungen „Girls Take Dalal Street“ in Mumbai und „Girls Take GIFT City“ in Ahmedabad nach Indien. An diesen Mentoring-Events nahmen fast 150 junge Frauen von höheren Schulen in Mumbai, Pune und Ahmedabad teil. Die Schülerinnen hatten auch Gelegenheit, die Closing Bell an der Bombay Stock Exchange zu läuten und die India International Exchange (INX), Indiens erste internationale Börse, zu besuchen.

Darüber hinaus engagieren sich UBS und Bloomberg mit eigenständigen Initiativen, in deren Mittelpunkt die Unterstützung junger Menschen bei dem Vorantreiben ihrer Ausbildung und künftigen Karriere stehen.

UBS bekennt sich dazu, eine führende Rolle zu übernehmen, wenn es darum geht, den für die Welt wichtigen Wandel voranzutreiben. Das Unternehmen engagiert sich mit strategischen finanziellen Zusagen und gezielter ehrenamtlicher Mitarbeitertätigkeit zur Förderung der Bildung für die Befähigung der nächsten Generation junger Menschen. Dies zeigen die Bemühungen von UBS in den „Community Affairs“-Programmen des Unternehmens, darunter The Bridge Academy in Großbritannien, Keys To Your Future: College and Career Readiness in den USA, YES (Young Enterprise Switzerland) in der Schweiz und UBS Community Academies in der Region Asien-Pazifik (APAC). Als Vorreiter im Bereich Social Finance übernimmt die UBS Optimus Foundation eine führende Rolle bei der Förderung wirkungsvoller, wohltätiger Projekte, die bahnbrechende Lösungen für soziale und Umweltprobleme bieten. UBS zählt außerdem zu den Gründungspartnern von #TOGETHERBAND, einer Kampagne, die von der der Bottletop Foundation ins Leben gerufen wurde und darauf abzielt, die Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) bekannt zu machen, um so bis 2030 eine nachhaltigere Welt zu erreichen. Die Kampagne #TOGETHERBAND wird im März zeitgleich mit der Initiative das Ziel 5, Gleichstellung der Geschlechter sowie die Stärkung von Frauen, starten.

Bloomberg Startup, das global philanthropische Programm für Bildungsengagement des Unternehmens, unterstützt durch die Bereitstellung von Zugang zu Mentoren, Praktika und Career-Readiness-Workshops, im Rahmen derer die Schülerinnen bzw. Studentinnen mit unterschiedlichen, einflussreichen Frauen in Kontakt kommen, junge Frauen in der ganzen Welt. Lesen zu Näheres zur Frauenförderung durch Bloomberg: https://www.bloomberg.com/women.

Bestätigte gemeinnützige Partner von „Girls Take Finance“ 2020:

Im Laufe des Jahres 2020 bringen UBS und Bloomberg Girls Take Finance auch nach Indonesien und Indien mit Veranstaltungen in Jakarta, Mumbai und GIFT City.

