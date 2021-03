UBS traut VW-Vorzugsaktien noch viel Aufwärtspotenzial zu – Kursziel steigt kräftig

Fast fünf Prozent auf 185,15 Euro klettern die im DAX notierten Vorzugsaktien des Wolfsburger Autobauers Volkswagen am gestrigen Handelstag und komplettiert damit die DAX-Top3, die sich mit Continental und BWM nur aus Autobauern oder Autozulieferern zusammensetzen. Für die gute Stimmung in dieser Branche sorgte gestern unter anderem die Schweizer Großbank UBS, die in ihrer jüngsten Studie den Volkswagen ID.3 als: …größte Elektromobilitäts-Chance einstuft. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!