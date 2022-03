UBS startet neuen milliardenschweren Aktienrückkauf

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS legt nach dem Gewinnsprung aus dem vergangenen Jahr wie erwartet ein neues Programm zum Aktienrückkauf auf. In diesem Zuge will das Institut eigene Anteile im Wert von bis zu 6 Milliarden US-Dollar (rund 5,4 Mrd Euro) erwerben, wie es am Mittwoch in Zürich mitteilte. Einschließlich des nun abgeschlossenen Rückkaufprogramms von 2021 sollen im laufenden Jahr bis zu 5 Milliarden Dollar an die Anteilseigner zurückfließen, wie die UBS bereits Anfang Februar angekündigt hatte./stw/mis