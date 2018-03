UBS startet Aktienrückkauf am 26. März

Zürich (awp) - Der im Januar angekündigte Aktienrückkauf der UBS startet nächsten Montag, den 26. März. Die Grossbank will innert der nächsten drei Jahre eigene Anteile im Wert von maximal 2 Mrd CHF erwerben, teilte das Institut am Freitag mit.

Zu diesem Zweck werde an der Schweizer Börse eine zweite Handelslinie eröffnet. Die separate Handelslinie an der SIX Swiss Exchange werde somit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten