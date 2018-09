UBS: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Telekom Austria":

An der Börse SIX Swiss Ex notiert die Aktie UBS am 26.09.2018, 00:39 Uhr, mit dem Kurs von 16,34 CHF. Die Aktie der UBS wird dem Segment "Diversifizierte Kapitalmärkte" zugeordnet.

Die Aussichten für UBS haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über UBS wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält UBS auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: UBS hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 4,11 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4,94%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,83 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 18 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die UBS-Aktie sind 8 Einstufungen "Buy", 8 "Hold" und 2 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 19,45 CHF. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (15,815 CHF) ausgehend um 22,96 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält UBS von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.