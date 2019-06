UBS schmiedet Bündnis mit japanischer Sumitomo Mitsui Trust

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

ZÜRICH/TOKIO (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS verbündet sich in der Vermögensverwaltung mit der japanischen Bank Sumitomo Mitsui Trust.



Über ein neues Gemeinschaftsunternehmen wollen beide Seiten Produkte für Kunden in Japan anbieten, teilte die UBS am Freitagin Zürich mit. Der Vertrag solle noch am Vormittag unterschrieben werden. Die UBS werde 51 Prozent der Anteile an der Gesellschaft halten.

Durch das Gemeinschaftsunternehmen sollen die vermögenden Kunden der Schweizer Bank Zugriff auf Angebote der Japaner etwa bei Immobilien-Investments erhalten. Umgekehrt sollen die Kunden von Sumitomo die Dienstleistungen der UBS im Bereich Handel, Analyse und Beratung in Anspruch nehmen können./stw/jha/