UBS präsentiert eine Kollaboration mit dem Künstler Federico Herrero um 26 Jahre als Global Lead Partner der Art Basel in Basel zu feiern

Auf der weltweit führenden Kunstmesse präsentiert die UBS ArtCollection eine von Federico Herrero in Auftrag gegebeneInstallation, die vor Ort in der UBS Lounge gemalt wurde, sowie dasdem #TOGETHERBAND gewidmete UBS Art Studio (Halle 1) zurUnterstützung der 17 UN Global Goals."Kunstmessen spielen eine entscheidende Rolle für den Kunstmarkt:Fast die Hälfte der weltweiten Verkäufe von Kunsthändlern finden aufMessen statt. Viele unserer Kunden widmen einen bedeutenden Teilihres Vermögens dem Aufbau von Sammlungen. Dabei werden sie von ihrerLeidenschaft für die Kunst getrieben. Die Art Basel bietet dasperfekte Umfeld für eine Zusammenkunft unserer globalen Gemeinschaftvon Sammlern."Martin Blessing, Co-President, Global Wealth Management, UBSBasel, Schweiz (ots/PRNewswire) - UBS feiert 26 JahreUnterstützung für die Art Basel in Basel als Global Lead Partner mitder Präsentation neuer Arbeiten von Herrero. Diese Kollaborationbasiert auf einer langjährigen Beziehung mit Herrero, da UBS bereitsseit acht Jahren seine Arbeiten für die UBS Art Collection erwirbt,und setzt das Engagement von UBS für die Unterstützung von Künstlernfort. Herrero, der für seine temporären ortsspezifischenInterventionen bekannt ist, hat vor Ort in der UBS Lounge ein 11Meter langes abstraktes Wandgemälde geschaffen. Die Präsentationumfasst auch fünf neue Gemälde und bietet den Besuchern damit einimmersives Erlebnis.Herrero präsentiert ebenfalls Arbeiten im UBS Art Studio, demöffentlichen Stand von UBS, welcher der Initiative #TOGETHERBANDgewidmet ist, um die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der VereintenNationen zu unterstützen. Die Kampagne, die von der Marke fürnachhaltige Accessoires BOTTLETOP initiiert wurde, zielt darauf ab,in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, dem World WildlifeFund, Project Everyone, Eco Age und Global Citizen Hunderttausendevon Menschen auf der Welt für diese Ziele zu sensibilisieren. ImZentrum der #TOGETHERBAND-Kampagne stehen 17 nachhaltig und ethischproduzierte Freundschaftsbänder in den Farben der 17 Ziele, die ausaufbereitetem Kunststoffabfall aus dem Meer und Humanium -rezyklierter Stahl, der aus beschlagnahmten illegalen Waffen gewonnenwird - hergestellt wurden. Die Bänder werden im Rahmen derPräsentation am Stand zum Kauf angeboten. 100 Prozent der Erlösedienen dazu, die Botschaft der globalen Ziele zu verbreiten undlebensverändernde Projekte zu finanzieren.Mary Rozell, Global Head of the UBS Art Collection, erklärt: "DieUBS Art Collection schätzt die enge Zusammenarbeit mit Künstlern. DieBeziehung mit Federico Herrero ist ein gutes Beispiel dafür. Wirsammeln seine Arbeiten seit 2011 und haben mittlerweile vier Werke inunserer Sammlung. Eines davon hängt in unserem kürzlich renoviertenHauptsitz in Zürich neben einigen der bedeutendsten Werke der UBS ArtCollection."Federico Herrero sagt: "Meine ortsspezifischen Interventionen inaller Welt haben mir wirklich gezeigt, welche transformative WirkungKunst auf die Gemeinschaft haben kann. Sie bringt Menschen zusammenund kann das Umfeld völlig verändern. Meine Leidenschaft gilt denMöglichkeiten, wie Kunst als Bildungsinstrument verwendet werden kann- wenn sie auf das Umfeld reagiert und die Betrachter dazu anregt,ein tieferes Verständnis der Welt und der Zusammenhänge zwischen denDingen zu gewinnen - und so zu einer nachhaltigeren Zukunft beiträgt.Für meine Arbeit in der UBS Lounge der Art Basel habe ich eine Gruppevon Gemälden geschaffen, die im Dialog mit meinem ortsspezifischenWandgemälde stehen."Für die Art Basel 2019 präsentieren Art Economics und UBSErgebnisse einer Umfrage unter HNW- Sammlern in der Schweiz, die aufder HNW-Studie im Art Basel and UBS Global Art Market Report aufbaut.Wichtige Ergebnisse sind Hinweise auf ein hohes Engagement underhebliche Ausgaben von Sammlerinnen auf dem Schweizer Markt sowieeine stärkere Vertretung von Künstlerinnen im Schweizer Vergleich mitanderen Märkten: Deutschland, Japan und Singapur. Es gibt mehrAusgaben zu höheren Preisen (über 1 Mio. USD) im Vergleich zu anderenMärkten, insbesondere von Millennials und Frauen. Gen X undMillennials waren in allen Segmenten die aktivsten Sammler. DieSchweizer HNW-Sammler befragten 47% der Werke in ihren Sammlungen vonlokalen Künstlern im Vergleich zu 53% von Künstlern aus dem Ausland(im Vergleich zu 45% in den anderen 5 Märkten). Millennial-Sammlerhatten mit 60% den höchsten Anteil ausländischer Künstler in ihrenSammlungen. Die beliebteste Quelle für Ratschläge zum ManagementSchweizer Sammlungen waren Händler und Galeristen.