UBS hat laut Pressebericht im Asset Management Arbeitsplätze abgebaut

Zürich (awp) - Die Grossbank UBS hat in ihrer Sparte Asset Management gemäss einem Pressebericht über die letzten Monate mindestens 100 Arbeitsplätze abgebaut. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Bezug auf Quellen aus dem Umfeld am Mittwochabend schreibt, wurden vor allem im Bereich Distribution Stellen gestrichen. Gemäss den Angaben hatte die kleinste der UBS-Sparten per Ende März 2'361 Personen beschäftigt.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten