UBS erhält mit Sarah Youngwood neue Finanzchefin

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die UBS erhält eine neue Finanzchefin: Sarah Youngwood folgt auf Kirt Gardner. Sie werde Anfang März zur UBS stoßen und die Position als Finanzchefin im Mai übernehmen. Gardner werde in der Übergangszeit von zwei Monaten Youngwood in der Einarbeitung unterstützen, teilte die Großbank am Mittwoch mit. Sie wird auch Mitglied des Executive Board. Die neue Finanzchefin ist seit 2016 für JPMorgan Chase's Consumer & Community Banking line als Finanzchefin verantwortlich, seit 2020 auch für die Technologietochter der US-Bank.

Gardner kam 2013 zur UBS und wurde 2016 Finanzchef und Mitglied der Konzernleitung. Konzernchef Ralph Hamers dankt Gardner für seine "Führungsqualitäten, sein Engagement und seine wichtigen Beiträge für die UBS" in den vergangenen neun Jahren./dm/uh/AWP/jha