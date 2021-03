UBS MSCI World socially responsible-ETF: Mit Nachhaltigkeit zum Erfolg?

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI World":

Der MSCI World gehört nicht erst seit gestern zu den bekanntesten Indices der Welt. Er gehört auf jeden Fall zu den Standard-ETFs als Weltindex. Doch mehr und mehr wird auch in grüne Themen und Nachhaltigkeit investiert. Ein regelrechter Trend hat sich hier in der Fonds-Branche breit gemacht. Kein Wunder also, dass es den MSCI World auch als „socially responsible“ Version gibt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!