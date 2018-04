UBS Investor Watch: Vermögende Anleger reagieren mit neuen Strategien auf 100 Jahre Lebenserwartung

Frankfurt/Main (ots) -- Mehrheit deutscher Vermögenden glaubt daran, älter zu werden alsder Durchschnitt- Höhere Kosten für ein langes Leben bereiten Anlegern finanzielleSorgen- Gesteigerte Lebenserwartung verändert Anlageverhalten,Gesundheitsvorsorge und Nachlassplanung unter Vermögendenweltweit- Vermögende Anleger setzen auf nachhaltige Investitionen in denGesundheitssektor zum Wohle allerVermögende Anleger rechnen mit einer immer längeren Lebenszeit:Drei von vier Deutschen mit mehr als einer Million US-Dollar aninvestierbarem Vermögen bereiten sich auf ein hundertjähriges Lebenvor. Das geht aus der aktuellen UBS Studie "Der Club derHundertjährigen" hervor. Im Rahmen des globalen UBS Investor Watchhat die Schweizer Bank weltweit über 5.000 Anleger zum Zusammenspielvon Vermögen, Gesundheit und Lebenserwartung befragt, darunter mehrals 400 Vermögende in Deutschland. Unter Anlegern hat die Aussichtauf ein Jahrhundert Lebenszeit dabei zahlreiche Auswirkungen aufThemen wie Kapitalanlagen, Gesundheitsvorsorge und Nachlassplanung.Die deutliche Mehrheit der vermögenden Deutschen geht davon aus,rund 20 Jahre länger zu leben als der Durchschnitt in den meistenIndustrienationen. Auch im weltweiten Vergleich mit wohlhabendenAnlegern sind die Deutschen besonders optimistisch: Während in denneun untersuchten Ländern durchschnittlich nur rund jeder Zweite mit100 Jahren Lebenszeit rechnet (52 Prozent), liegt die Zahlhierzulande mit 76 Prozent deutlich höher. Mit Sorge blicken dievermögenden Anleger dabei auf steigende Gesundheitskosten und einenmöglicherweise geminderten Lebensstandard. Während 18 Prozent derdeutschen Anleger deshalb ihre Ausgabegewohnheiten ändern, ist diebevorzugte Strategie, verstärkt in langfristige Anlagen wie in Aktienund Immobilen zu investieren. Zudem sind Investitionen in dasGesundheitswesen im Trend."Wohlhabende Anleger interessieren sich zunehmend für nachhaltigeInvestments im Gesundheitssektor, also langfristige Investitionen inBereiche wie Medizingeräte, Arzneimittel oder Biotechnologie",kommentiert Maximilian Kunkel, Chefanlagestratege Deutschland, UBSGlobal Wealth Management. "Dabei stehen nicht nur Renditen imVordergrund, sondern vor allem soziale Ziele - in dem Fall dieAussicht, der Gesellschaft eine gesteigerte gesundheitlicheVersorgung zu garantieren."Rund drei Viertel der Befragten (73 Prozent) empfinden es außerdemals Pflicht, sich für die Gesundheit der weniger Vermögenden in derGesellschaft einzusetzen. Mehr als jeder zweite Wohlhabende istdemnach bereit, für die Verbesserung des Gesundheitssystems höhereSteuern zu zahlen. Besonders ausgeprägt ist diese Ansicht unterFrauen und Jüngeren.Deutsche Anleger sind sich einig: Gesundheit ist wertvoller alsReichtumFür rund 91 Prozent der vermögenden deutschen Anleger istGesundheit wichtiger als Reichtum. Wenn auch die deutliche Mehrheitaktuell mit ihrer Gesundheit zufrieden ist (88 Prozent), nehmenAnleger erhebliche Kosten in Kauf, um diesen Zustand zu erhalten.Obwohl die Aussicht auf ein längeres Leben finanzielle Besorgnisunter Anlegern auslöst: Im Durchschnitt würden deutsche Wohlhabendefür zehn zusätzliche gesunde Lebensjahre auf rund ein Drittel ihresVermögens verzichten. Die Aussicht auf 100 Lebensjahre hat unterAnlegern auch einen Einfluss auf ihre Einstellung zur Arbeit: Währendrund drei Viertel der Befragten überzeugt sind, dass Arbeiten überdas Renteneintrittsalter hinaus gut für die Gesundheit ist, bemühensich viele Anleger bewusst um positive Veränderungen in ihrerWork-Life-Balance, etwa den Verzicht auf Wochenendarbeit oderständige Erreichbarkeit.Trotz finanzieller Besorgnis: Geben zu Lebzeiten wird immerbeliebterWenn es auch den meisten Anlegern schwerfällt, hinsichtlich ihrerGeldanlage mehr als zehn Jahre im Voraus zu planen, wollen zweiDrittel einen größeren Teil ihres Vermögens noch zu Lebzeitenweitergeben. Zunehmend überspringen sie dabei eine Generation: Rund45 Prozent wollen mehr an ihre Enkel als an ihre Kinder abgeben umdie jungen Familienmitglieder in der Phase des Erwachsenwerdens zuunterstützen. Aber auch gemeinnützige Organisationen profitieren vonder veränderten Nachlassplanung: Etwas mehr als vier von zehnAnlegern (41 Prozent) wollen einen größeren Teil ihres Vermögens fürden guten Zweck abgeben."Auch wenn das Lebensalter steigt, setzen sich Anleger heute immerfrüher mit ihrer Nachlassplanung auseinander", sagt MaximilianKunkel. "Das ist eine positive Entwicklung, denn mit guter Beratunglassen sich viele juristische und steuerliche Fallstricke vermeiden."Die Studienergebnisse für Deutschland und acht weitere Ländernstehen auf der Seite von UBS Investor Watch zum Download:www.ubs.com/investorwatch-wm Über die StudieFür die Studie wurden über 5.000 vermögende Anleger befragt, dieein Vermögen von mindestens 1 Million US-Dollar für Investitionen zurVerfügung haben. Die globale Auswahl verteilt sich auf neun Märkte:Deutschland, Hongkong, Italien, Singapur, Schweiz, Taiwan, VAE,Großbritannien und die USA. In den USA wurden mehr als 1600Vermögende befragt, in Deutschland und den anderen Märkten mindestensjeweils 400. Die Studie wurde in den USA im März 2018 durchgeführt,in den anderen Märkten zwischen Dezember 2017 und Januar 2018. 