UBS: Handelsstreit lastet auf Transaktionseinnahmen

Zürich (awp/reu) - Die UBS hat Investoren vor den Auswirkungen der geopolitischen Unsicherheiten auf Teile des Vermögensverwaltungsgeschäfts im zu Ende gehenden dritten Quartal gewarnt.

Der Handelsstreit trübe die Stimmung - besonders bei den sonst so aktiven Kunden in Asien. "Die Transaktionseinnahmen in der Vermögensverwaltung sind klar unter Druck", sagte Bankchef Sergio Ermotti in am Freitag veröffentlichten Kommentaren von einer Investorenkonferenz.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten