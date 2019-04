UBS Etracs – ProShares Daily 3x Long Crude ETN: Lohnt sich die Aufruhr?

UBS Etracs - ProShares Daily 3x Long Crude ETN weist zum 08.04.2019 einen Kurs von 21,055 USD an der BörseNYSE Arca auf.

Unsere Analysten haben UBS Etracs - ProShares Daily 3x Long Crude ETN nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber UBS Etracs - ProShares Daily 3x Long Crude ETN. Die Diskussion drehte sich an drei Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält UBS Etracs - ProShares Daily 3x Long Crude ETN daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält UBS Etracs - ProShares Daily 3x Long Crude ETN von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die UBS Etracs - ProShares Daily 3x Long Crude ETN derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 24,28 USD, womit der Kurs der Aktie (21,055 USD) um -13,28 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 15,33 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +37,35 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der UBS Etracs - ProShares Daily 3x Long Crude ETN liegt bei 9,36, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die UBS Etracs - ProShares Daily 3x Long Crude ETN bewegt sich bei 23,49. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der ein "Buy" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".