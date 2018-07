UBS Etracs Monthly Pay 2xLeveraged US High Low Volatility ETN due September 30: Aktienanalyse vom 10.07.2018

Der UBS Etracs Monthly Pay 2xLeveraged US High Low Volatility ETN due September 30-Schlusskurs wurde am 09.07.2018 an der Heimatbörse NYSE Arca mit 26,797 USD festgestellt.

Die Aussichten für UBS Etracs Monthly Pay 2xLeveraged US High Low Volatility ETN due September 30 haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. UBS Etracs Monthly Pay 2xLeveraged US High Low Volatility ETN due September 30 zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der UBS Etracs Monthly Pay 2xLeveraged US High Low Volatility ETN due September 30-RSI ist mit einer Ausprägung von 36,06 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 35,36, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben UBS Etracs Monthly Pay 2xLeveraged US High Low Volatility ETN due September 30 auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um UBS Etracs Monthly Pay 2xLeveraged US High Low Volatility ETN due September 30 in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass UBS Etracs Monthly Pay 2xLeveraged US High Low Volatility ETN due September 30 hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.