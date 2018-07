UBS Etracs Monthly Pay 2xLeveraged Diversified High Income ETN: Es hat sich angekündigt und jetzt …

An der Börse NYSE Arca schloss die UBS Etracs Monthly Pay 2xLeveraged Diversified High Income ETN-Aktie am 23.07.2018 mit dem Kurs von 19,22 USD.Die Aussichten für UBS Etracs Monthly Pay 2xLeveraged Diversified High Income ETN haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der UBS Etracs Monthly Pay 2xLeveraged Diversified High Income ETN-RSI ist mit einer Ausprägung von 63,37 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 46,35, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

