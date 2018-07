UBS E-Tracs Linked to the Wells Fargo Business Development Index due 4-26-: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Wells Fargo":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie UBS E-Tracs Linked to the Wells Fargo Business Development Index due 4-26-. Die Aktie schloss den Handel am 24.07.2018 an ihrer Heimatbörse NYSE Arca mit 20,59 USD.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir UBS E-Tracs Linked to the Wells Fargo Business Development Index due 4-26- einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob UBS E-Tracs Linked to the Wells Fargo Business Development Index due 4-26- jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der UBS E-Tracs Linked to the Wells Fargo Business Development Index due 4-26- ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die UBS E-Tracs Linked to the Wells Fargo Business Development Index due 4-26--Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 13,85, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,12, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

