UBS ETF MSCI Japan SRI EURH A acc: So könnte es weitergehen!

UBS ETF MSCI Japan SRI EURH A acc gehört zum Unternehmen UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.. Der ETF lässt sich unter der ISIN: LU1273488715 in Deutschland an der XETRA Börse handeln. Tatsächlich stammen alle Einzelwerte zu 100,00 Prozent aus Japan. Der Schlusskurs von UBS ETF MSCI Japan SRI EURH A acc lag am 25. März 2021 bei 15,56 Euro.

Der Trend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!