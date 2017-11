UBS Call Deutsche Lufthansa: Wie funktioniert dieser Optionsschein?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Anleger, die darauf vertrauen, dass die Aktie der Deutschen Lufthansa ihren Höhenflug fortsetzen kann, haben mit dem Call Optionsschein UBS/Call/Deutsche Lufthansa AG/30/0,1/14.12.2020 die Möglichkeit, überproportionale Gewinne zu erzielen. Es handelt sich um eine amerikanische Call Option, sodass die Call Option jederzeit ausgeübt werden kann. Sollten Anleger den Schein bis zum Bewertungstag am 14.12.2020 halten, muss der Basiswert, die Aktie der Deutschen Lufthansa AG, über dem Basispreis von 30,00 Euro notieren. Anderenfalls verfällt die Option wertlos. Für gewöhnlich werden Optionen aber ohnehin nicht ausgeübt, sondern der Optionsschein vorab über die Börse verkauft oder an die emittierende Bank, in diesem Fall die Schweizer Großbank UBS, zurückgegeben. Hierbei ist der Bid-Ask-Spread zu beachten, der die Handelsspanne zwischen Rücknahmepreis und Kaufpreis beschreibt und bei vorliegendem Optionsschein 2,08 % des Briefkurses beträgt.

Das sollten Anleger beachten

Das Omega, das die effektive Hebelwirkung (Leverage) des Optionsscheins angibt, wenn dieser im Geld ist, liegt bei 3,300 (nomineller Hebel x Delta). Somit steigt der Wert der Call Option im Falle einer 1-prozentigen Steigerung des Basiswertes um 3,3 %. Gleiches gilt natürlich auch für den umgekehrten Fall eines Kursrückgangs, da Verluste ebenso gehebelt werden. Da die Aktie aber noch unterhalb des Basispreises von 30,00 Euro notiert, ist der innere Wert des Optionsscheins aktuell Null Euro. Dementsprechend ist der Optionsschein derzeit noch aus dem Geld, die Moneyness ist kleiner 1 und liegt bei 0,961. Der Zeitwert, der sich an der Restlaufzeit, dem Zinssatz, dem aktuellen Basiswert und dessen Volatilität sowie der Höhe der Dividenden orientiert, liegt bei 0,475 Euro. Das Aufgeld, das Anleger beim Erwerb des Optionsscheins mehr zahlen müssen, als wenn sie die Aktie direkt über die Börse kaufen würden, liegt unter Zugrundlegung des Bezugsverhältnisses von 0,10 bei 20,53 %. Auf Sicht von 3 Monaten hat der UBS/Call/Deutsche Lufthansa AG/30/0,1/14.12.2020 eine Performance von +246,15 % erzielt. Die implizite Volatilität beläuft sich auf 26,97 %.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.