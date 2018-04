UBS/Call/Alibaba Group Holding Ltd.: Dazu gehört viel Optimismus!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Auch wenn Alibaba eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen weltweit ist, do braucht es doch einiges an Optimismus, um heuer zu den Call-Optionen der UBS für das Unternehmen zu greifen. Jene sehen für das Ende der Laufzeit einen Aktienkurs von 263 Euro vor. Bei einem derzeitigen Kurs von gerade mal 177,16 USD scheint das kaum vorstellbar. Es käme einer Wertsteigerung von ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.