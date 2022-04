UBS-Aktie: Kursanstieg wegen Q1-Ergebnis!

Die Aktien der UBS Group AG legten im Vormittagshandel in der Schweiz um rund 3 Prozent zu, nachdem der Bankenriese am Dienstag einen höheren Gewinn im ersten Quartal gemeldet hatte, der vor allem auf gestiegene operative Erträge in der Investmentbank zurückzuführen war. Ralph Hamers, CEO der UBS Group, sagte: "Das erste Quartal war geprägt von ausserordentlichen geopolitischen und makroökonomischen Ereignissen.… Hier weiterlesen