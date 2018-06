UBS 2x Leveraged Long Etracs Linked to the Wells Fargo Business Development Index due May: Aktienanalyse vom 27.06.2018

Der UBS 2x Leveraged Long Etracs Linked to the Wells Fargo Business Development Index due May-Schlusskurs wurde am 26.06.2018 an der Heimatbörse NYSE Arca mit 15,48 USD festgestellt.

Die Aussichten für UBS 2x Leveraged Long Etracs Linked to the Wells Fargo Business Development Index due May haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei UBS 2x Leveraged Long Etracs Linked to the Wells Fargo Business Development Index due May haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für UBS 2x Leveraged Long Etracs Linked to the Wells Fargo Business Development Index due May. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 87,18 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass UBS 2x Leveraged Long Etracs Linked to the Wells Fargo Business Development Index due May momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist UBS 2x Leveraged Long Etracs Linked to the Wells Fargo Business Development Index due May auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. UBS 2x Leveraged Long Etracs Linked to the Wells Fargo Business Development Index due May wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der UBS 2x Leveraged Long Etracs Linked to the Wells Fargo Business Development Index due May beläuft sich mittlerweile auf 15,8 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 15,48 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,03 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 15,14 USD. Somit ist die Aktie mit +2,25 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".