UBM: Überzeugendes Zahlenwerk 2020

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die UBM Development AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) einen Vorsteuergewinn von 62 Mio. Euro erwirtschaftet und damit trotz Corona fast den Wert von 71 Mio. Euro aus dem Rekordjahr 2019 erreicht. In der Folge heben die Analysten das Kursziel leicht an und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung