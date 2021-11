UBM: Nettogewinn steigt

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die UBM Development AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) die Gesamtleistung um rund 17 Prozent auf über 340 Mio. Euro gesteigert, während der Umsatz sogar um rund 73 Prozent auf 219 Mio. Euro geklettert ist. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



