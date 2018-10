UBM Development: Was tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

An der Heimatbörse Xetra Vienna notiert UBM Development per 23.10.2018 bei 37,7 EUR.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber UBM Development. Die Diskussion drehte sich an sechs Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält UBM Development daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält UBM Development von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei UBM Development beträgt das aktuelle KGV 7,42. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" haben im Durchschnitt ein KGV von 397,32. UBM Development ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die UBM Development-Aktie ein Durchschnitt von 41,24 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 37,7 EUR (-8,58 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (40,66 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,28 Prozent Abweichung). Die UBM Development-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. UBM Development erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.